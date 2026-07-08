El Don Benito prepara la mochila

El Don Benito está a escasos días de volver al trabajo y de comenzar con la preparación para una temporada que se presume tan apasionante como complicada. El conjunto rojiblanco, que esta próxima campaña volverá a militar en el grupo cuarto de la Segunda Federación, espera ansioso el momento de volver a medirse a grandes equipos del panorama fútbol como puedan ser el Recreativo de Huelva, el Jerez o los filiales de Betis o Sevilla, entre otros.

Pero el gran y principal objetivo del conjunto dombenitense no será solo luchar contra grandes equipos de la categoría, sino también hacerlo consigo mismo. Y es que la última campaña en la que el conjunto calabazón militó en esta categoría no pudo lograr la salvación tras haber subido un año antes, motivo por el cual el equipo que dirige José Carlos Prieto ‘Canica’ buscará la salvación desde el primer momento.

Para ello no solo será necesario hacer del Vicente Sanz un fortín, sino que conseguir un gran botín fuera de casa será fundamental para lograr el tan ansiado objetivo.

Los desplazamientos

En esta ocasión, el Don Benito tendrá que recorrer un buen puñado de kilómetros de carretera y, en menor medida, avión. Tanto es así que el equipo calabazón tendrá que recorrer más de 20.000 kilómetros a lo largo de toda la temporada visitando ciudades como Huelva, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Badajoz o Jerez de la Frontera.

La parte positiva de haber quedado encuadrados en el grupo cuarto junto a andaluces y canarios es que una buena parte de los desplazamientos serán asequibles para los aficionados. Los desplazamientos a ciudades como Badajoz, Sevilla (Sevilla Atlético, Central Atlético y Betis Deportivo) Lebrija, Estepona, Huelva o Jerez de la Frontera estarán acompañados a buen seguro de un nutrido grupo de rojiblancos.

Pero antes de volver al trabajo, el director deportivo del conjunto rojiblanco continúa centrado en la confección de la plantilla que tendrá disponible José Carlos Prieto durante las seis semanas de pretemporada. El último en llegar ha sido Boubacar Keita, un centrocampista de gran poderío físico que cuenta con experiencia en la categoría y en Primera Federación, donde militó en las filas de equipos como el Logroñés, Tarazona o Recreativo de Huelva, además de Estepona o Águilas en Segunda Federación.

A diferencia de otras temporadas, el club calabazón avanza con paso lento pero firme en lo que a fichajes se refiere. Mendoza quiere una plantilla competitiva y sabe que para eso es necesario tener paciencia para encontrar el perfil de jugadores idóneo para lo que puede aspirar el Don Benito y para el estilo de juego que plantea Prieto al frente del banquillo.

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Todo ello a las puertas de un curso que se plantea como ilusionante y para el que el club espera poder contar con un buen número de socios que le permita afrontar la temporada con ilusión y la garantía de poder competir en una categoría tan exigente.