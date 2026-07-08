Juan Bautista Pérez, la plata de Río que sigue latiendo en Almendralejo 10 años después

Juan Bautista Pérez no lleva la cuenta exacta de los años que han pasado desde Río, pero tampoco ha dejado de recordar aquella medalla ni un solo día. La plata paralímpica de 2016 forma parte de su vida, aunque no como una foto quieta en la pared, sino como una estación más dentro de un camino que todavía sigue abierto. “Eso lo tengo presente todos los días, claro, siempre. Pero estás pendiente de lo que viene y no de lo que pasó”, resume el palista afincado en Almendralejo, que a sus 57 años y medio continúa entre los mejores del mundo y mantiene viva la carrera por estar en los Juegos de Los Ángeles.

Diez años después de aquella final ante China, Juan Bautista Pérez no habla solo de una medalla. Habla de seguir compitiendo, de entrenar cada día, de viajar con la selección, de un club que ha crecido hasta reunir a unas 70 personas y de dos hijos, Sergio y Jaime, que no solo le acompañan en el tenis de mesa, sino que ya escriben su propia historia. Río fue el podio que se vio en todo el mundo. Almendralejo, el TM Almendralejo y su familia son la medalla que continúa latiendo.

En el centro, con los otros dos palistas, celebrando la medalla de plata en Río. / EFE

Río, una plata y una espina

Hace diez años, Juan Bautista Pérez subió al podio de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro con una plata por equipos en tenis de mesa. España, con José Manuel Ruiz, Jorge Cardona y el propio jugador extremeño, cayó en la final ante China por 2-1. Fue una medalla enorme, aunque todavía hoy conserve un matiz inevitable: pudo ser incluso más. En el último partido, Pérez tuvo en su mano el segundo set, que dominaba por 9-2, antes de sufrir una remontada que terminó inclinando la final hacia el equipo chino.

“Siempre se puede mejorar, salvo el oro”, admite ahora con la distancia. Pero no hay reproche en su mirada. Al contrario. Para él, aquel resultado hay que medirlo desde el punto de partida. Había iniciado su carrera paralímpica ya con 43 años, sin saber siquiera si llegaría a unos Juegos, y terminó en Río con una semifinal individual y una plata por equipos. “Eso lo firma cualquiera antes de llegar a una competición de esa”, reconoce.

La lectura cambia aún más con el tiempo. En el cuadro individual, el jugador que le cerró el paso fue el belga Laurens Devos, dominador absoluto de su categoría desde entonces. “Me eliminó el que es actualmente el campeón de las tres últimas paralimpiadas y de los cuatro últimos mundiales, que lleva imbatido desde 2016”, recuerda Pérez. “Tuve, entre comillas, la suerte de que fue el que me eliminó. Puedo decir que es un jugador imbatido e imbatible. Pero ahí estábamos, entre los mejores”.

La enfermedad que le cambió el camino

Antes de que Río le colocara en un podio paralímpico, Juan Bautista Pérez ya había conocido la élite. Tenía 18 años y era el número tres del ranking absoluto español. Jugaba con la selección desde los 16 y, desde el Círculo Mercantil de Vigo, estaba señalado como uno de los grandes talentos del tenis de mesa nacional. Nacido en Cisterna, en León, y criado desde niño en Vigo, apuntaba a una carrera de largo recorrido. Hasta que en 1987, durante el Mundial de Nueva Delhi, todo cambió.

En pleno campeonato empezó a notar que las piernas le fallaban. Sintió que se quedaba sin fuerzas y tuvo que retirarse. Lo que al principio pareció una falta de vitaminas acabó siendo algo mucho más grave. “A los dos días ya no me podía ni mover”, recordaba años después. Tras su regreso a España y después de semanas de análisis, le diagnosticaron una polirradiculoneuritis aguda, también conocida como síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afectó a los nervios periféricos y le dejó secuelas motrices, especialmente en las piernas.

La recuperación fue larga y dura. Pasó seis meses en la clínica Guttmann de Barcelona y llegó a temer una invalidez absoluta y el adiós definitivo al deporte. Pero allí, viendo a otros pacientes en situaciones extremas, se hizo una promesa: “Yo me tenía que recuperar”. Después volvió a Vigo y empezó a trabajar durante horas en el gimnasio. Dos años más tarde regresó a la competición, aunque ya nada era igual. Había perdido fuerza, masa muscular y movilidad. También tuvo que reinventar su juego. “Ya no podía dar saltos, me tuve que acercar más a la mesa para poder jugar más o menos bien y moverme lo menos posible”, explicó entonces.

Fue así, todavía cojo y falto de fuerzas, pero con la misma cabeza competitiva, como llegó a Almendralejo para jugar en El Obrero Extremeño. No era una llegada cualquiera. Juan Bautista Pérez seguía siendo una figura del tenis de mesa español pese a todo. En Tierra de Barros brilló en un equipo histórico, junto al serbio Vova Marinkievich, y fue subcampeón nacional de Copa y tercero en la máxima división. Pero Almendralejo terminó siendo mucho más que un club. Allí hizo su vida, se casó con Antonia Pérez Ortiz, tuvo cuatro hijos y echó raíces. “Si aquello no hubiera pasado, no hubiera conocido a mi mujer ni hubiera tenido estos hijos”, decía con emoción en 2013 en un reportaje en este diario.

Vista desde hoy, aquella frase explica buena parte de su historia. La enfermedad estuvo a punto de apartarle del deporte, pero también le empujó hacia el lugar donde reconstruyó su carrera y su vida. De aquel joven internacional que casi se queda inválido salió después el jugador paralímpico que ganó una plata en Río, el entrenador que ha levantado el TM Almendralejo y el padre que ahora ve competir y ganar a Sergio y Jaime en la misma mesa donde él sigue resistiendo.

Entre los mejores diez años después

Río no fue el punto final. Tras la plata paralímpica, Juan Bautista Pérez no se apartó de la competición. Intentó volver a los Juegos en Tokio y París, sumó un bronce mundial y tres bronces europeos y ahora se mantiene en la carrera por llegar a Los Ángeles. “Seguimos en la carrera para intentar llegar a Los Ángeles y estoy ahora mismo entre los diez mejores del mundo. Es complicado, pero ahí estamos”, explica.

Su calendario tampoco parece el de un deportista que esté mirando hacia la retirada. Este mismo año ha competido en Brasil, China Taipéi y Europa. El ranking se actualiza cada semana en función de los torneos internacionales y él sigue instalado en esa pelea. “No paramos”, dice con naturalidad. La clave, insiste, está en mantenerse bien “físicamente y mentalmente”. Y añade una frase que suena a declaración de principios: “Mientras el cuerpo aguante, pues estamos ahí”.

En su caso, mantenerse no es solo competir fuera. También es entrenar cada día, jugar la División de Honor, viajar con la selección y seguir rodeado de jóvenes que le obligan a estar activo. “Lo malo es cuando lo dejas un tiempo, que pegas un bajón”, reflexiona. Él no lo deja porque su profesión y su vida siguen alrededor de una mesa. “Juego la División de Honor, entreno todos los días con mis chavales y con mi club, y después viajamos todos con la selección”, resume.

Con gente de su club. / Cedida

El club y los hijos como otra medalla

El presente de Juan Bautista Pérez no cabe solo en la selección ni en los torneos internacionales. Su día a día está en el TM Almendralejo, el club que dirige profesionalmente desde hace una década y que ha crecido con él. “Tenemos el equipo en División de Honor, equipos en Segunda Nacional, equipos femeninos, equipos de veteranos, un club formado por alrededor de 70 personas”, enumera. Escuelas deportivas, ligas nacionales, chavales que llegan, entrenamientos diarios y viajes forman parte de una rutina que no se detiene.

“Ese es mi trabajo y aparte está lo internacional”, explica. “Es una mezcla. El día a día es maravilloso y tengo que decir que soy afortunado de trabajar en lo que me gusta, con lo que me gusta y además hacerlo bien”. El club, reconoce, se ha convertido en otra familia. Desde que asumió el proyecto, pasó de reunir a unos cuantos chavales a disponer de un club con 12 mesas y actividad durante todo el año. “Ha crecido esa familia”, dice.

En esa familia deportiva también están sus hijos. Hace dos años, Juan Bautista Pérez vivió uno de los triunfos más especiales de su carrera al proclamarse campeón de la Copa de Extremadura por equipos junto a Sergio y Jaime. Tenía entonces 55 años y ganaba en categoría absoluta con sus dos hijos. “Mi primera Copa de Extremadura la gané hace 32 años”, recordaba entonces. Aquella, sin embargo, fue distinta. “Haberlo conseguido en categoría absoluta con mis dos hijos es complicado y grande, pero es un orgullo porque cada vez me cuesta más por edad y por capacidades físicas”, decía.

El tiempo no ha frenado a los Pérez. Sergio y Jaime siguen compitiendo a alto nivel, han estado entre los mejores de sus categorías en España, han formado parte de la selección española de jóvenes y han conseguido medallas en campeonatos nacionales. Este año, además, han añadido un episodio familiar con sabor a récord. Sergio, el mayor, fue campeón de Extremadura absoluto con 15 años. Jaime, el pequeño, acaba de igualar esa marca. Lo hizo, además, ganando la final a su propio hermano.

Con sus hijos, tras ser los tres primeros en un torneo. / Cedida

“El mayor estaba enfadado porque decía: me acaba de igualar el récord y no quería que me lo igualara”, cuenta Juan Bautista entre risas. Sergio tiene ahora 20 años y estudia Ciencias del Deporte en Cáceres. Jaime tiene 15 y ya ha igualado una marca que en casa parecía difícil de repetir. “Son cosas muy simpáticas”, resume el padre, que contempla cómo sus hijos le han superado primero en altura y empiezan a hacerlo también en resultados. “El mayor ya es mejor que yo, ya tiene mejores resultados que yo. Es normal”, concede.

Ahí está quizá el verdadero equilibrio de esta historia. Río no queda atrás porque Juan Bautista Pérez no se ha quedado atrás. La plata paralímpica sigue siendo el gran símbolo, pero diez años después convive con otra forma de éxito: mantenerse competitivo a los 57 años y medio, pelear por unos nuevos Juegos, levantar un club desde la base y ver cómo sus hijos ganan, viajan y crecen en el mismo deporte que ha ordenado su vida.

Juan Bautista Pérez no vive pendiente de lo que pasó, aunque lo tenga presente todos los días. Su mirada sigue colocada en lo que viene: el próximo entrenamiento, el próximo viaje, el próximo torneo, Los Ángeles en el horizonte y el ruido de las mesas del TM Almendralejo como banda sonora. La plata de Río fue una medalla. Todo lo que ha construido después explica su verdadero alcance.