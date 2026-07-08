El Electromercantil GR-100 de Plasencia, en el 'Tour junior'

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha despedido este miércoles en Plasencia al Electromercantil-GR100, equipo júnior que representará a la región en el Ain Bugey Valromey Tour 2026, la carrera por etapas más prestigiosa del mundo para ciclistas de 17 y 18 años, conocida como el 'Tour de Francia Junioro, donde solo participan tres equipos españoles, uno de ellos el extremeño, que espera hacer un buen papel en la cita gala.

León ha subrayado la apuesta del Gobierno extremeño por el deporte base y ha destacado que solo haya tres equipos españoles en el Tour del Valromey y que uno de ellos sea extremeño, "dice mucho del nivel, del compromiso y del trabajo que se está haciendo con el deporte base en nuestra tierra. Estar aquí significa competir en la élite mundial del ciclismo junior".

Además, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha manifestado el orgullo que supone para Extremadura contar con jóvenes deportistas capaces de competir al más alto nivel internacional. "Hoy despedimos a un equipo que no solo lleva el nombre de Extremadura, sino también el fruto del esfuerzo, del talento y del trabajo constante que define a nuestro deporte base", ha afirmado.

Grandes campeones

El Tour del Valromey reúne cada año a los mejores ciclistas con edades comprendidas entre los 17 y 18 años del panorama internacional, en un recorrido de gran dureza que discurre por puertos emblemáticos de los Alpes. Esta prueba está considerada el principal escaparate para dar el salto al profesionalismo, habiendo sido trampolín para figuras como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel.

En este sentido, León ha destacado la dimensión de la cita a la que acuden los jóvenes extremeños: "No hablamos de una carrera cualquiera. Es la prueba por etapas más prestigiosa del mundo en esta categoría, donde se dan cita los mejores talentos y donde los equipos profesionales ponen su mirada en el futuro del ciclismo".

La edición de 2026 contará con la participación de decenas de equipos procedentes de distintos países, en un pelotón internacional que convierte la presencia extremeña en un hito deportivo. "Estar en el Valromey ya es un logro en sí mismo. Significa que estos corredores están entre los mejores del mundo en su edad", ha añadido el consejero.

Formación integral

Durante su intervención, Laureano León ha reafirmado el compromiso de la Junta con el deporte base como herramienta de formación integral. "Seguimos apostando con firmeza por el deporte base porque es una escuela de valores, de esfuerzo y de superación, además de una vía de oportunidades para nuestros jóvenes", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración público-privada en el desarrollo deportivo, destacando el papel de entidades como Electromercantil y GR-100 en el impulso de este tipo de proyectos. "El apoyo de empresas comprometidas es fundamental para que el talento pueda crecer y encontrar oportunidades como esta", ha concluido el consejero.