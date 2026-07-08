Zverev acaba con la maldición de Fritz y firma el pleno de semifinales en Grand Slams

Pocos confiaban en la victoria de Alexander Zverev. En cuanto a lo estadístico, había motivos para confiar en la victoria de Taylor Fritz. El estadounidense se había llevado los últimos siete enfrentamientos directos, incluidas algunas citas de Grand Slam. Además, en hierba siempre se había desenvuelto mejor que el germano. Nada de esto sirvió para este encuentro.

Zverev pasó por encima de Fritz (6-4, 6-4, 6-2) y estará en las semifinales de Wimbledon. Gracias a esta victoria, se convierte en el único tenista que ha alcanzado las semifinales en todos los Grand Slams de la temporada. Con un servicio descomunal y una efectividad tremenda con su revés, 'Sascha' fue un dolor de cabeza para un Taylor cabizbajo y con molestias en la rodilla.

El partido empezó de la manera que se esperaba, con el estadounidense incomodando desde el resto y teniendo las primeras bolas de break. Una dificultad que superó con éxito el alemán y que devolvió de la manera más dolorosa para Fritz. En el siguiente juego, aprovechó unas oportunidades de rotura para coger la delantera y no soltar esa ventaja hasta llevarse el set (6-4).

Alexander Zverev, celebrando un punto / NEIL HALL

Unos juegos después, el norteamericano pidió tiempo médico por unos problemas en la rodilla. Hacía pocas semanas que se había recuperado de una lesión en esa misma zona y abandonó el recinto con la sensación y el miedo de una posible recaída. El dominio de Zverev fue clarísimo desde el principio hasta el fin, sin ceder su servicio en todo el partido.

Tras el último punto, el alemán levantó los brazos y se quitó de encima la maldición de Taylor Fritz. Llevaba desde el año 2024, en el Masters 1000 de Roma, sin ganar al norteamericano. Es la primera vez en su carrera que alcanza las semifinales de Wimbledon y tiene una oportunidad única para escalar en el ranking si cumple en semifinales.

Y es que si Zverev cumple en la penúltima ronda, se convertiría en el número dos del mundo. Nunca se le había dado especialmente bien Wimbledon, de hecho es alérgico a la hierba, y por eso no defendía puntos en este Grand Slam. El año pasado cayó en su primer partido y en esta edición podría alcanzar la gran final. Ganar un Grand Slam parece haberle quitado un peso de encima.

Rival sorpresa en semifinales

El rival de Alexander Zverev será Arthur Fery. La historia del británico en este Wimbledon está siendo la más increíble del año. Número 114 del mundo, se ha plantado en las semifinales del torneo británico después de pasar por encima a Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros (6-4, 7-6, 6-0). Ahora, tendrá un obstáculo muy duro como es el alemán.

Eso sí, Fery contará con el apoyo de toda la afición. Así lo reconoció Zverev en la rueda de prensa posterior, cuando afirmó que nadie presente en el público desearía su victoria el próximo viernes. Todo hace indicar que el germano estará en la final, aunque el momento de Fery es tan increíble que ya nadie se atreve a cuestionar hasta dónde es capaz de llegar este chico de 23 años.

Fuente: Sport