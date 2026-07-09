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Ángel Cano se marcha del Extremadura

El futbolista llega a un acuerdo para la rescisión de su contrato y firma por la Deportivo Minera

Ángel Cano durante esta temporada.

Ángel Cano durante esta temporada. / Alberto Lorite

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Extremadura se queda sin Ángel Cano para la próxima temporada. El club anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo amistoso con el futbolista valenciano para la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, después de que el jugador decidiera salir por motivos personales, tal y como ha comentado él mismo en una carta de despedida dirigida a la afición. La maniobra ha sorprendido a todos porque Ángel Cano, por objetivos, estaba renovado en el Extremadura y, en principio, el club contaba con él. Sin embargo, una decisión personal y familiar ha provocado su marcha. Justo en la misma mañana, la Deportivo Minera, de Segunda Federación, ha anunciado su fichaje.

En el trasfondo de la cuestión está un tema familiar. Ángel Cano va a ser padre en las próximas semanas y ha preferido estar más cerca de su zona de habitat natural, donde tanto él como su pareja van a tener más apoyo. La idea del central era seguir en Almendralejo, pero este tema le ha obligado a cambiar de planes y además había estado tentado por la Deportivo Minera, un interés que además viene de largo, incluso de la pasada temporada.

La baja de Ángel Cano obliga al Extremadura a reaccionar en el mercado para ocupar la vacante de defensa central que deja su hueco, aunque en esa posición actualmente cuenta con Carlos Cordero, Sergi Molina y Rober Correa. Ahora, la dirección deportiva tiene que decidir si firmar a un pivote sub23 que también pueda hacer las veces de central y reservar esa ficha para un hombre de ataque, o directamente firmar un defensa central.

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Cano había dado un rendimiento extraordinario al Extremadura y se había erigido en pieza clave para el ascenso de los azulgranas. El futbolista, que era un auténtico desconocido para la afición cuando llegó procedente del Bergantiños, se había ganado el cariño de la parroquia azulgrana, que ha lamentado su marcha. El futbolista ha tenido palabras muy emotivas y de agradecimiento para todos en su carta de despedida.

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