El Cacereño Femenino ficha a Yanira Morán, una pivote con gol

El Cacereño Femenino ha hecho oficial el fichaje de Yanira Morán, pivote nacida en Las Palmas el 25 de diciembre de 1997, que se convierte en la quinta incorporación del equipo para la próxima temporada. La jugadora llega al club extremeño después de su paso por el Sporting de Huelva, donde firmó seis goles y confirmó su capacidad ofensiva desde una posición de trabajo, equilibrio y llegada.

Su incorporación refuerza una zona clave del campo y añade al vestuario una futbolista con experiencia, recorrido competitivo y una virtud muy concreta: su eficacia en el balón parado. Con 1,72 metros de estatura, Morán destaca tanto en el lanzamiento de penaltis como en el remate en acciones de esquina, una faceta que puede aportar recursos importantes a un equipo que busca elevar sus prestaciones de cara a los próximos retos.

Quinta incorporación

La trayectoria de Yanira Morán incluye momentos relevantes, como el ascenso a Primera Federación logrado con el Juan Grande en la temporada 2021/2022. También pasó por el Guiniguada durante el curso 2024/2025, en el que volvió a alcanzar la cifra de seis goles, un registro significativo para una jugadora que actúa como pivote y que demuestra su peso en el área rival.

El Cacereño Femenino suma así una futbolista con capacidad para competir en diferentes contextos del juego. Morán puede aportar presencia física, oficio y amenaza en acciones de estrategia, una vía cada vez más determinante en partidos ajustados.

Reencuentro con Cora Jiménez

En el vestuario cacereño se reencontrará con Cora Jiménez, central canaria del Cacereño con la que ya compartió equipo en el Guiniguada. La defensora ha valorado de forma muy positiva la llegada de Morán y considera que “aumentará el nivel competitivo y humano del equipo”.

Cora también ha destacado la dimensión personal y deportiva del fichaje. “Es un lujo, para mí, volver a compartir vestuario con una futbolista de su talla. Cuando me enteré de que podía venir le dije que no dudara. Seguro que nos dará mucho”, señaló la central sobre su nueva compañera.

Desde el club y la dirección deportiva han agradecido públicamente el esfuerzo realizado por Yanira Morán y la ilusión mostrada para incorporarse al Cacereño Femenino. La entidad destaca que la jugadora contaba con ofertas más atractivas en lo contractual, como ya sucedió con algún fichaje anunciado anteriormente, pero ha apostado por el proyecto extremeño.

Con esta operación, el Cacereño Femenino continúa avanzando en la construcción de una plantilla más competitiva, con refuerzos destinados a aumentar el nivel interno y a ofrecer más alternativas a lo largo de la temporada.