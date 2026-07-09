El Cacereño ficha a Germán, portero sub-23 formado en el Betis y con experiencia en Primera Federación

El Cacereño refuerza su portería con el fichaje de Germán García Fernández, guardameta sub-23 procedente de la cantera del Betis. El club verdiblanco ha sido prácticamente su casa deportiva desde niño, ya que el portero de Alcalá de Guadaíra, nacido el 1 de febrero de 2004, ingresó en la entidad bética en edad benjamín.

La incorporación añade juventud y recorrido a la portería del conjunto cacereño, que suma a un futbolista con experiencia en Primera Federación y habituado a trabajar en un entorno de máxima exigencia. Según la nota difundida por el club, Germán ha sido convocado 15 veces con el primer equipo del Betis entre Liga, Copa y Conference League, además de destacar por su agilidad bajo palos y su buen juego de pies.

Trece años en Heliópolis

Germán llega al Cacereño después de una larga etapa en el Betis. Su vinculación con el club sevillano se prolongó durante 13 años y en el verano de 2025 renovó hasta junio de 2026 para continuar en el filial verdiblanco, donde estaba llamado a competir por la portería en Primera Federación.

El fichaje responde a un perfil concreto: un guardameta joven, todavía con margen de crecimiento, pero ya con recorrido en una cantera profesional y contacto con dinámicas de primer equipo. El propio Betis lo había manejado como alternativa de futuro y como un futbolista útil para completar convocatorias europeas por su condición de canterano.

Con su llegada, el Cacereño incorpora a un portero sub-23 que puede elevar la competencia interna y ofrecer una alternativa a Diego Nieves, más experimentado, sin renunciar a la proyección. Germán no llega como una apuesta sin rodaje, sino como un jugador que ha vivido la exigencia de la Primera Federación con el filial verdiblanco y que ha estado cerca del primer equipo en competiciones de primer nivel.