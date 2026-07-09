El Cáceres Patrimonio ata a Kobe Newton y mantiene su plan de jugar sin extracomunitario

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha cerrado la incorporación de Kobe Newton, escolta estadounidense que llega para reforzar el perímetro verdinegro. El jugador procede del Amics Castelló, con el que compitió la pasada temporada en Segunda FEB después de completar su etapa universitaria en Estados Unidos.

Newton, de 25 años y 1,88 metros, responde al perfil de exterior con capacidad para abrir el campo, aportar puntos desde el perímetro y aumentar la competencia en la rotación. Su llegada supone una pieza más en una plantilla que el club tiene ya muy avanzada y que mantiene una de las líneas más llamativas de su planificación: no utilizar la plaza de extracomunitario.

No ocupa plaza extranjera

Aunque Newton es estadounidense, no ocupará plaza de extracomunitario al estar casado con una ciudadana europea. Ese detalle resulta clave en la configuración de la plantilla, ya que permite al Cáceres incorporar a un jugador norteamericano sin alterar su idea inicial de construir el equipo sin recurrir a esa licencia.

La decisión tiene también una lectura económica. La ficha federativa de un jugador extracomunitario asciende a 2.400 euros, frente a los 300 euros que cuesta la de un comunitario. En un mercado ajustado y con plantillas cada vez más medidas al detalle, ese ahorro encaja en la estrategia del club.

Newton llega después de una primera experiencia en España con el Amics Castelló, donde dejó muestras de su capacidad anotadora. La pasada temporada promedió 8,4 puntos, 1,6 rebotes y 1,2 asistencias, con un 33,6% de acierto en triples y un 80,8% desde la línea de tiros libres.

Su perfil encaja en un Cáceres que busca reforzar el juego exterior con jugadores capaces de sumar desde la segunda unidad, aportar energía y castigar desde el lanzamiento exterior. Newton no llega como una apuesta desconocida, sino como un jugador que ya ha tenido contacto con la competición y que conoce el ritmo del baloncesto español.

Antes de dar el salto a España, completó su formación en el baloncesto universitario estadounidense. Pasó por Dodge City Community College y posteriormente por Wyoming, dentro de la División I de la NCAA, donde terminó de consolidarse como un exterior con amenaza desde el triple.