Jerry Surumi, apuesta de lujo del CAR Cáceres

El CAR Cáceres anunció este jueves el fichaje de Jerry Surumi Davoibaravi, un regreso con mucho más peso que el de un simple refuerzo. El jugador fiyiano, internacional con España en rugby XV y seven, vuelve a El Cuartillo para convertirse en la base sobre la que el club quiere construir la plantilla de la temporada 2026/2027.

Surumi llegó a España con 21 años precisamente para jugar en el CAR Cáceres, en la temporada 2015/2016. Allí empezó a ganarse el cariño del rugby cacereño con su conocido «fijian magic», una mezcla de velocidad, potencia, contrapié y capacidad para romper defensas que después le abrió las puertas de la élite nacional.

De Cáceres a la élite

Tras tres temporadas en El Cuartillo, Jerry dio el salto a la División de Honor, la máxima categoría del rugby español. En su recorrido posterior pasó por equipos como Aparejadores Burgos, Ourense, La Vila, VRAC de Valladolid y, más recientemente, Liceo Francés, donde llegó como refuerzo para el tramo final de la temporada.

Su nombre completo es Jerry Surumi Davoibaravi. Nació en Fiyi el 12 de junio de 1994, mide alrededor de 1,73 metros y se ha desempeñado principalmente como jugador de la línea de tres cuartos, especialmente como ala.

Un jugador diferencial

No es un fichaje cualquiera para el rugby extremeño. Es definido como un ala rápido, con gran contrapié y facilidad para encontrar huecos entre las defensas rivales. Esa capacidad para desequilibrar en campo abierto ha sido una de sus señas de identidad desde que empezó a hacerse un nombre en el rugby español.

Con el VRAC, además, amplió su palmarés hasta convertirse en un jugador acostumbrado a competir por títulos. En su etapa en el club vallisoletano conquistó dos Ligas de División de Honor, dos Copas del Rey, dos Copas Ibéricas y una Supercopa de España.

Surumi, en una imagen oficial de la Federación Española de Rugby. / Federación Española de Rugby

Internacional con España

Uno de los momentos más especiales de su carrera llegó en noviembre de 2021, cuando cumplió el sueño de debutar con la selección española de rugby XV. Lo hizo en el Estadio Nacional Complutense, en Madrid, y además ante Fiyi, su país de origen, en un partido con una enorme carga emocional para el jugador.

Después también formó parte de la selección española de rugby seven y participó en torneos de las World Series, una experiencia internacional que refuerza todavía más el impacto de su regreso al CAR Cáceres.

A pesar de su trayectoria lejos de Extremadura, Surumi no perdió el vínculo con Cáceres. Siempre que tuvo ocasión regresó a El Cuartillo para visitar a quienes considera su «familia cacereña», una relación personal que ahora se transforma de nuevo en compromiso deportivo.

El CAR Cáceres quiere formar una plantilla capaz de competir en su regreso a División de Honor B, en un momento de reestructuración de las competiciones nacionales. La categoría se reducirá en dos temporadas a solo dos grupos de 12 equipos, lo que elevará el nivel deportivo y la exigencia económica.

El objetivo del club es ser competitivo dentro de esos 24 equipos que marcarán el nuevo escenario del rugby nacional. Para ello, además de avanzar en contactos con jugadores, el CAR ya trabaja en acuerdos con patrocinadores que permitan sostener un proyecto más fuerte.