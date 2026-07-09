Mbappé y Achraf, "hermanos" y rivales en el ‘derbi de París’

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi son familia elegida. De esa que sin tener consanguinidad, han tendido unos lazos que trascienden a todo. Al fútbol, al trabajo, al negocio... Su relación brotó de un chispazo inesperado, uno de esos requiebros del destino inesperados. El 3 de octubre de 2021 el París Saint-Germain se tuvo que desplazar a Rennes por carretera al ser imposible efectuar el viaje en avión debido al temporal que azotaba la Bretaña francesa. Achraf acababa de desembarcar en el PSG y Mbappé, que ya sonaba como refuerzo del Real Madrid, ejerció de padrino del marroquí. "Teníamos que viajar en avión y el vuelo se suspendió. Así que acabamos haciéndolo por carretera. En un momento dado paramos a repostar y aprovechamos para tomar un refresco y un dulce. Ahí surgió el chispazo. Nos reímos mucho en aquel viaje por autopista y desde entonces...", confesaba el lateral. La parada fue en la localidad de Trappes y subieron a las redes sociales una foto de ambos sentados en el suelo del Carrefour. Allí nació una amistad que hoy es hermandad.

Mbappé contra el clan argentino

Cuentan las crónicas de entonces que el vestuario del PSG estaba dominado por el clan argentino, en el que Paredes y Di María ejercían de fieles escuderos de Messi. L’Équipe desveló que Mbappé defendía a Achraf en los entrenamientos cuando había roces con los sudamericanos. También Sergio Ramos, que conocía al marroquí de su etapa en el Real Madrid, protegió a Achraf. De hecho, Kylian y Hakimi llegaron a visitar Sevilla, donde se afirma que incluso acudieron a un tentadero en el que Ramos bajó al albero a torear.

La amistad se estrechó con viajes del francés a Madrid alojándose en la casa del lateral parisino, quien pasó de compañero a amigo. En la última renovación de Kylian por los parisinos Achraf supo antes que nadie que su amigo se quedaba un año más. Algo que molestó en el club y en la plantilla. El destino quiso cruzar a ambos en las semifinales del Mundial de Catar, en 2022. Fue en el estadio de Al Bayt, en Jor. La complicidad entre ambos se trasladó a las redes, donde se desafiaron con mensajes sobre un partido que Kylian predijo meses antes. En una visita a Catar de Mbappé en marzo, el delantero aventuró que se enfrentarían a Marruecos en el Mundial: "Espero jugar ante Marruecos y destruiré a mi amigo". A lo que el marroquí contestó: "Voy a matarte".

El partido se jugó, Francia eliminó a Marruecos con goles de Theo Hernández y Kolo Muani y los amigos intercambiaron las camisetas al final del partido. Este jueves, a las 21:00 horas franceses y norteafricanos se medirán de nuevo en Boston, en un partido en el que Marruecos pretende vengar su eliminación en las semifinales del pasado Mundial. El delantero y el lateral, que intercambian mensajes a diario, volverán a verse las caras luciendo esta vez el brazalete de sus selecciones. "Es un placer tenerlo a mi lado. Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero sobre todo es mi amigo, lo quiero", declaraba Kiki al ser preguntado por Hakimi. El marroquí viaja frecuentemente a Madrid, donde vive su hijo con su exmujer, y es un habitual en la casa de Kylian.

Noticias relacionadas

Barcola o Doué, el dilema de Deschamps

Dos millones de personas con ascendencia magrebí residen en París y sus alrededores, lo que convierte el partido en un derbi. Los franceses llegan como grandes favoritos después de deslumbrar con los tres mosqueteros: Mbappé, Olise y Dembélé. Marruecos siguen creciendo, pero llega con la probable baja de su delantero Saibari, que se retiró lesionado ante Canadá. Rahimi o El Kaabi son la alternativa en un once en el que seguirán en el que el papel de Ounahi y Brahim, mejor amigo de Mbappé en el Real Madrid, serán decisivos. Por el lado de los de Deschamps, la única duda parece ser la apuesta por Doué o Barcola en la izquierda del ataque. Parece que el segundo tiene ventaja y formaría dupla en su carril con un Lucas Digne que sigue asentado en el once. Y en el mediocampo francés se da por hecho Manu Koné acompañará a Adrien Rabiot, porque parece demasiado arriesgado alinear de inicio a un Aurélien Tchouaméni que aún ha entrenado esta semana separado del grupo. Parece que hasta Warren Zaïre-Emery tendría más opciones de entrar de inicio que el madridista.