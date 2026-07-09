Romanito da la bienvenida a seis nuevos hinchas del Mérida

La primera planta del Hospital de Mérida recibió este martes una visita poco habitual. Romanito, la mascota del club, cambió por un rato el ambiente del estadio por los pasillos del área de maternidad para dar la bienvenida a los niños y niñas nacidos el 8 de julio, una fecha muy especial para la entidad al coincidir con el Día Internacional del Romano.

La iniciativa, que el club repite un año más, convirtió el hospital en un pequeño punto de encuentro romano. Romanito entregó a los recién nacidos el abono de la temporada 2026/2027 y compartió fotografías con las familias, que recibieron la visita en un momento tan íntimo como emocionante.

Primer abono

Gala, Máximo, Darío, África, Carmen y Sergio ya tienen su primer vínculo con la familia romana. Todos ellos nacieron el 8 de julio y, por eso, recibieron el abono que los acompaña simbólicamente como nuevos aficionados del club desde sus primeros días de vida.

La visita también tuvo un detalle para las madres. Cada una recibió una pulsera con el lema de la entidad: «Una romana nunca se rinde», un mensaje que el club quiso trasladar en una jornada marcada por la ilusión, las sonrisas y las fotografías para el recuerdo.

Una tradición con cariño

Desde la entidad se ha agradecido al Área de Salud de Mérida su colaboración para poder realizar esta iniciativa de nuevo, así como a las familias de los recién nacidos por abrirles la puerta en un momento tan personal.

Con este gesto, Romanito volvió a ejercer de embajador del club más allá del deporte. Una forma sencilla y cercana de dar la bienvenida al mundo a los nuevos emeritenses y, de paso, sumar a seis pequeños aficionados a la familia romana casi antes de aprender a caminar.