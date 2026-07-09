Rubén Tanco: «Poder llevar el maillot de campeón de España todo el año es algo muy bonito»

El pasado domingo, Rubén Tanco logró la medalla de oro en la categoría MC5 en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado celebrado en Melilla. El ciclista pacense confirmaba su gran estado de forma imponiéndose con un potente sprint en la recta final de la prueba. Tras lograr el que reconoce que es el título más especial de su carrera, Tanco atiende a este medio para contar cómo se desarrolló la prueba, sus sensaciones tras lograr el oro y qué retos se marca para el futuro

Logró la medalla de oro en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado celebrado en Melilla. ¿Qué sensaciones le quedan tras el triunfo?

Unas sensaciones inmejorables. Viajamos el miércoles con el claro objetivo de ganar. El recorrido del circuito encajaba muy bien con mis condiciones. Era un recorrido urbano de ocho kilómetros al que había que dar 12 vueltas. La carrera se desenvolvió en la primera hora con bastantes ataques. Mi objetivo era tratar de romper el grupo lo antes posible y que se fueran reduciendo los corredores. Todo fue muy rodado. En las dos últimas vueltas se reanudaron los ataques y me encontré muy bien. Tenía claro que la carrera debía ser mía. En la última escapada nos fuimos tres corredores. Pude estar atento y a falta de 800 metros seguí el último ataque del ciclista murciano. Le cogía la rueda rápido y a dos curvas de meta apreté y me lo llevé.

¿Hubo un punto de inflexión en la prueba donde vio que se la podía llevar?

La realidad es que desde el principio tenía claro que no quería que se escapara nadie. Se ve en varios vídeos que yo también ataco bastante a lo largo de toda la prueba porque quería tener controlado el ritmo. Según se fue dando la carrera tenía claro que podía ganar. Era este año sí o sí porque iba con mucha ambición. Ser campeón de España conlleva llevar el maillot durante todo el año y eso es algo muy bonito.

Al cruzar la meta se puede ver en su cara la satisfacción y la rabia por conseguir el triunfo.

Llegué a la meta y me puse a llorar como un niño. La sensación de haberlo logrado después de haber tenido menos suerte en otras pruebas es indescriptible. Además, todo el mundo me ha tratado muy bien. Han estado muy pendientes de mí para que pudiera rendir al máximo.

Usted ha ganado muchas pruebas de importancia. ¿Es esta la más especial?

Seguro. He tenido la suerte de ganar pruebas más potentes, como la Copa de Europa en prueba UCI que se celebró en Cáceres, pero esta ha sido muy especial. No te imaginas la gente que me ha escrito para felicitarme, incluso me paran por la calle para darme la enhorabuena. Me quedo con este título por las sensaciones. He ganado cosas importantes, pero ser campeón de España de carretera tiene algo muy bonito, que es poder llevar el maillot todo el año. Ha sido una pasada.

Además de su oro, Maribel Toro logró dos más, lo que habla del gran rendimiento de la Selección Extremeña en la competición.

El balance ha sido buenísimo. En su categoría Maribel ha arrasado. La felicito a ella y a toda la expedición de la federación porque han hecho un trabajo brutal. Han apostado por el ciclismo paralímpico y hemos demostrado que estamos a un gran nivel. Tras el buen rendimiento, la propia federación va a ir al Campeonato de España de Pista. Queremos seguir avanzando con esto.

Ahora afronta el Reto Extremadura, una prueba exigente pero con fines benéficos.

Así es. La idea era dar la vuelta a Extremadura con dos amigos ciclistas. Le presentamos el proyecto a Fundación CB para hacerlo social. Por cada kilómetro se donará un kilo de comida. Saldremos el próximo día 11 a las 11.11 y haremos 1.111 kilómetros con un desnivel de 11.111 metros. Es el perímetro entero de Extremadura y pasaremos por más de 100 pueblos. Queremos que la gente nos acompañe. Es un reto de amigos que se ha convertido en algo que servirá para ayudar a los demás. Estamos muy ilusionados. Las temperaturas van a bajar unos grados, pero será un reto muy exigente. Vamos con ganas de afrontarlo.

Además, está en pleno Campus Rubén Tanco en la Rucab.

Eso es. Sacamos a los chicos a hacer kilómetros con la bicicleta. La idea es disfrutar y pasarlo bien. Montamos en bici, vamos a la piscina y, en general, hacemos una convivencia sana. Es un placer estar un año más haciendo el campamento.

¿Qué objetivos a medio-corto plazo tiene en la agenda Rubén Tanco?

Lo próximo son algunas carreras regionales. Estaré en Casar de Cáceres y en Don Benito, y después iré hasta Jerez para participar en el Campeonato de Andalucía, que se disputa en el Circuito de Jerez. Lo siguiente será el Campeonato de España de Pista, en el que participaré en cinco pruebas de velocidad. Tras eso, estaré también en la Picota Bike, en la Conquista de la Vera y en algunas pruebas algo más mediáticas para seguir fomentando la imagen del ciclismo paralímpico.

Fuente: La Crónica de Badajoz