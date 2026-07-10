El Cacereño Femenino renueva a la joven Tsubaki Hayashi

El Cacereño Femenino anunció este viernes la renovación de Tsubaki Hayashi, extremo japonesa de 18 años, que formará parte de la plantilla del primer equipo la próxima temporada. La futbolista nipona da así continuidad a su progresión dentro del club y se convierte en la décima pieza renovada del proyecto deportivo para el nuevo curso.

Hayashi ya tuvo protagonismo en el tramo final de la pasada campaña, en el que disputó 11 encuentros oficiales con la camiseta verde. Su continuidad refuerza la apuesta de la entidad por el talento joven y por una jugadora que dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones con el equipo.

Desborde y verticalidad

La atacante destaca por su capacidad para desbordar en situaciones de uno contra uno y superar líneas rivales desde el costado. Su fútbol vertical aporta dinamismo al ataque del Cacereño Femenino, que asegura así la continuidad de una jugadora con margen de crecimiento y cualidades para ganar peso en la plantilla.

A esa capacidad ofensiva suma también compromiso en el trabajo sin balón. El club valora su sacrificio defensivo y su implicación colectiva, dos aspectos importantes para consolidarse en un equipo que busca competir con intensidad durante toda la temporada.

Primera temporada completa

La próxima campaña será la primera temporada completa de Tsubaki Hayashi en la disciplina del Cacereño Femenino. La jugadora ya completó con éxito la pretemporada del verano de 2025 y después fue entrando en la dinámica del primer equipo hasta participar en el tramo final del curso.

Con su renovación, la dirección deportiva y el cuerpo técnico mantienen en el proyecto a una de las futbolistas con mayor proyección de la plantilla. La entidad entiende este movimiento como una apuesta estratégica por una jugadora joven, diferente en el uno contra uno y con recorrido para seguir creciendo en el fútbol femenino.

El Cacereño Femenino continúa de esta manera dando forma a su equipo para la próxima temporada, con una base cada vez más definida y con la intención de seguir compitiendo al máximo nivel.