Cáceres acogerá un Supercampeonato de España inédito con las cuatro modalidades

Cáceres acogerá del 30 de septiembre al 4 de octubre el primer Supercampeonato de España de Escalada de la historia, una cita inédita organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que reunirá por primera vez en un mismo evento las cuatro disciplinas oficiales de esta modalidad deportiva.

La competición se celebrará en el Rocódromo Alberto Ginés, ubicado en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres, una instalación de referencia nacional que volverá a convertirse en escenario de una de las principales citas del calendario español de escalada.

El campeonato integrará las modalidades de Dificultad, Bloque, Velocidad y Paraescalada, una fórmula pionera con la que la federación pretende concentrar en una única competición los títulos nacionales de todas las especialidades oficiales.

La cita reunirá a los mejores escaladores del país en las categorías absoluta, sub-15, sub-17 y sub-19, tanto en competición masculina como femenina, y está previsto que congregue a cientos de deportistas, técnicos y aficionados procedentes de distintos puntos de España.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma oficial, Indoorwall, y podrán formalizarse hasta el próximo 13 de septiembre.

Instalación de lujo

La elección de Cáceres consolida la apuesta de la federación por el Rocódromo Alberto Ginés como sede de grandes competiciones nacionales, después de que las instalaciones hayan acogido en los últimos años pruebas de la Copa de España y diferentes campeonatos nacionales de escalada.

Con este Supercampeonato, Extremadura reforzará su posición como uno de los principales escenarios de la escalada española y reunirá durante cinco días a la élite nacional de un deporte que continúa creciendo en practicantes.