Canastones desde el burladero en Cáceres

Donde otros días manda el silencio antes del paseíllo, estos días suenan el bote del balón, la música y el grito de la grada. La Plaza de Toros de Cáceres se ha convertido en una pista cubierta de baloncesto 3x3, una modalidad rápida, directa y muy agradecida para el espectador, en la que cada ataque parece una urgencia y cada canasta puede cambiar el ánimo del partido.

La ciudad acoge desde este jueves y hasta el domingo dos pruebas oficiales del calendario FIBA: la FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026 y el FIBA 3x3 Challenger 2026, con 32 equipos internacionales, 16 femeninos y 16 masculinos. Durante cuatro días, Cáceres se sitúa en el escaparate mundial de una disciplina olímpica que mezcla competición, espectáculo y ambiente urbano.

Un coso convertido en pista

La imagen es una de las claves del torneo. La Plaza de Toros, adaptada y cubierta para la ocasión, ofrece una postal distinta: canasta en el centro, luces, música, animación y partidos encadenados en un formato que apenas concede pausas. En el 3x3 todo sucede deprisa. Los ataques duran poco, las defensas aprietan desde el primer segundo y cada pérdida puede ser medio partido.

El arranque dejó incluso una curiosidad organizativa. En la mañana de la primera jornada, la pista principal de la Plaza de Toros se había colocado de forma incorrecta y varios encuentros tuvieron que trasladarse a la cancha alternativa, el Pabellón Multiusos. Superado ese contratiempo inicial, el torneo recuperó su escenario central y el coso volvió a ejercer como gran escaparate del 3x3 internacional.

El resultado es un espectáculo fácil de seguir incluso para quien no esté habituado al baloncesto. No hay tiempo muerto para aburrirse. Cada encuentro dura lo justo para que la intensidad no decaiga y cada jugada tiene algo de eliminatoria. Una penetración, un triple, un tapón o una canasta sobre la bocina bastan para levantar una grada que encontró en el coso cacereño un escenario sorprendente.

Las jugadoras españolas celebran una de sus victorias. / FIBA

España arranca fuerte

La primera jornada femenina dejó también el buen estreno de España, subcampeona olímpica de 3x3 en París 2024. El equipo nacional resolvió con autoridad sus dos partidos de grupo: ganó primero a Portugal por 12-6 y después superó a Chile por 21-6, resultados que le permitieron acceder a los cuartos de final como primera de grupo. Allí le esperaba Neftchi SOCAR, uno de los nombres potentes del circuito.

Pero más allá de los marcadores, lo que está dejando la competición es una sensación clara: Cáceres entró de lleno en el mapa internacional del 3x3. Su nombre aparece esta temporada junto al de sedes como Chengdu, Manila, Shanghai, Viena, Orleans, Ámsterdam, Ulaanbaatar, Marsella, Tokio, Singapur, Burdeos, Bangkok, Debrecen o Bakú, ciudades que dan medida del alcance global de una modalidad que ya es olímpica y que combina deporte, espectáculo y cultura urbana.

Cuatro días de ambiente

El evento no se limita a los partidos. La programación incluye también el torneo de cantera 3x3Plaza Next, una categoría inclusiva denominada Superbasket Lover, una fan zone y espacios de animación. La idea es que la Plaza de Toros funcione durante cuatro días como un recinto deportivo, pero también como punto de encuentro alrededor de la cultura urbana y el entretenimiento.

El turno masculino llegará con el FIBA 3x3 Challenger 2026, previsto para este sábado y domingo. Será una prueba clasificatoria para el circuito FIBA 3x3 World Tour, lo que añade valor competitivo a una cita que ya nació con vocación internacional.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, defendió en la presentación que la ciudad se convierte estos días en «escenario internacional del máximo nivel» con una modalidad «olímpica, dinámica y espectacular». También reivindicó la Plaza de Toros como «un recinto preparado para eventos deportivos, culturales y de ocio».

En esta ocasión, el argumento se ve sobre la pista. Cáceres no solo acoge partidos: enseña una forma distinta de vivir el baloncesto, más cercana, más rápida y con una puesta en escena que convierte cada sesión en un pequeño espectáculo.