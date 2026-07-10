Natalia Fischer busca en Cantabria su tercer título europeo con el Extremadura-Ecopilas

El Extremadura-Ecopilas afronta este fin de semana una de las grandes citas de la temporada. El equipo disputará el Campeonato de Europa XCM en Ramales de la Victoria, en Cantabria, dentro del Desafío Dama Roja, una prueba que se estrena en el calendario europeo con el aliciente de acoger la competición continental más importante del curso.

La principal baza del conjunto extremeño será Natalia Fischer, actual número uno del mundo y doble campeona europea, que llega a la cita con opciones reales de pelear por lo más alto del podio. Junto a ella competirán también Raúl Rodríguez, ya recuperado, y la extremeña María Reyes Murillo, que afronta el campeonato con la intención de hacerlo bien dentro de sus posibilidades.

Una semana en Cantabria

El equipo lleva varios días concentrado en tierras cántabras para preparar una carrera especialmente exigente. Los corredores han reconocido cada tramo de un recorrido de 74 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel positivo, datos que anticipan una prueba dura, selectiva y con margen para que las diferencias se marquen tanto por condición física como por gestión del esfuerzo.

El Desafío Dama Roja se presenta así como una auténtica prueba de fuego para el Extremadura-Ecopilas. No solo por el nivel de sus rivales, sino también por el perfil de un trazado que exigirá piernas, cabeza y capacidad para responder en los momentos decisivos.

«Me gustaría ganar mi tercer título europeo en España»

Para Natalia Fischer, el hecho de que el Campeonato de Europa se dispute en España supone un estímulo añadido. La corredora del Extremadura-Ecopilas fue subcampeona de Europa el pasado año y esta temporada ha seguido acumulando resultados de primer nivel hasta alcanzar y mantener el liderato mundial.

«Llego en muy buena forma, hemos reconocido cada kilómetro del circuito y estoy deseando que empiece la carrera porque me gustaría ganar mi tercer título europeo en España y después a por el cuarto en Extremadura en 2027; sería perfecto para mí y para el equipo, pero vamos primero a por el de 2026», señaló Fischer antes de la cita.

La ciclista también es consciente de la dureza de la prueba y del nivel de las rivales que se encontrará en Ramales, muchas de ellas habituales en las carreras del calendario mundial. «Va a ser una prueba dura y ese aspecto a mí me conviene, pero hay más factores que no controlamos que pueden decantar la victoria de un lado o de otro. Lo importante es estar delante con las mejores y creo que mis condiciones físicas ahora mismo son muy buenas», añadió.