Paco Montes y David Collado cambian de coche para correr el Rallye Sur do Condado

Los extremeños Paco Montes y David Collado afrontan este fin de semana un nuevo reto en el regional gallego de rallyes de asfalto. Después de la sexta plaza conseguida en el Rallye Recalvi Rías Baixas, dentro de la Dacia Sandero Eco Cup, los componentes del MCR Extremadura cambian de montura para tomar parte en el Rallye Sur do Condado.

La cita se celebrará este fin de semana en la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño. Montes y Collado competirán esta vez con su Peugeot 206 dentro de la Copa Pirelli AMF Motorsport, en una prueba que forma parte del campeonato gallego de rallyes de asfalto.

Más de cien kilómetros cronometrados

El Rallye Sur do Condado presenta un recorrido total de 432,37 kilómetros, de los que 103,06 serán cronometrados. La competición se repartirá en 12 tramos, con una jornada intensa desde primera hora de la mañana.

La carrera arrancará este sábado a las 07.00 horas desde el Polígono Industrial Plisan de Salvaterra de Miño. La clasificación final se conocerá a última hora de la noche, después de una jornada exigente tanto para los pilotos como para las asistencias.

Objetivo: pelear por el podio

Montes llega con ganas de mejorar las sensaciones de su anterior participación en tierras gallegas. «Vamos a por la tercera prueba del regional gallego. Intentaremos que salga mejor que el Rías Baixas», anticipó el piloto placentino antes de la carrera.

El objetivo de la dupla extremeña será estar en la pelea por los puestos de honor dentro de su copa. «La intención es subir al podio y disfrutar de los tramos; lo hemos estado entrenando y es un trazado muy atractivo», añadió Montes.

Con este cambio de coche y de escenario competitivo, Paco Montes y David Collado buscarán un buen resultado en una prueba que combina kilometraje, ritmo y exigencia técnica dentro del regional gallego.