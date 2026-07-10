El Príncipe Felipe se pone guapo para el inicio de la pretemporada del Cacereño

El estadio Príncipe Felipe empieza a cambiar el silencio del verano por los preparativos de una nueva temporada. Antes de que vuelva el balón, las primeras carreras y el ruido habitual de un vestuario en marcha, el Cacereño ultima estos días la puesta a punto de sus dependencias interiores.

Los jugadores están citados por Julio Cobos el lunes para pasar los reconocimientos médicos y comenzarán a entrenar el martes, primer contacto real de la plantilla con una pretemporada que ya asoma. Para entonces, el estadio habrá completado buena parte de esos trabajos previos que no se ven en el campo, pero que ayudan a que todo arranque en condiciones.

Vestuarios renovados

Las imágenes muestran labores de limpieza, pintura y acondicionamiento en vestuarios, aseos, pasillos y accesos interiores. El verde y el blanco vuelven a ganar presencia en unas instalaciones que se preparan para recibir al equipo en el inicio de un curso que ya empieza a tomar forma.

Una de las zonas en las que más se nota el trabajo es en los vestuarios. Bancos, perchas, suelos y paredes han sido repasados para ofrecer una imagen más cuidada antes del regreso de la plantilla. También aparecen ya colocados los escudos del club en distintos espacios, un detalle que refuerza la identidad cacereñista en el interior del estadio.

Todo listo para volver

Los aseos y zonas de ducha también han sido objeto de intervención, con suelos recién pintados y espacios despejados. Son trabajos menos visibles que los fichajes, los amistosos o las primeras sesiones de entrenamiento, pero forman parte de esa rutina imprescindible que acompaña a cada inicio de temporada.

El acondicionamiento alcanza igualmente a los accesos interiores, las escaleras y las zonas de paso hacia los vestuarios. En algunos puntos, el verde del club domina ya paredes y suelos, con líneas amarillas en los escalones para mejorar la visibilidad y ordenar el tránsito.

El primer paso de la temporada

El mensaje que dejan las imágenes es claro: el Príncipe Felipe se prepara para volver a tener vida. En unos días, donde ahora hay pintura reciente, bancos vacíos y pasillos repasados, volverán las botas, las charlas técnicas, las primeras cargas de trabajo y la ilusión propia de cada comienzo.

La pretemporada no empieza solo cuando los futbolistas saltan al césped. También arranca en estos detalles: en un vestuario limpio, en un pasillo pintado, en una grada que espera y en un estadio que se pone a punto para recibir otro año de fútbol. El Cacereño empieza la cuenta atrás.