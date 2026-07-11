Alex Mazaira ficha por el LogroBasket, la víctima de su récord con el Cáceres

El LogroBasket anunció este sábado el fichaje de Álex Mazaira, que abandona el Cáceres Patrimonio de la Humanidad después de una temporada para convertirse en uno de los referentes interiores del conjunto riojano durante la próxima campaña en Segunda FEB. Los extremeños ya le daban por perdido, derrotados por una oferta superior a nivel económico.

El destino elegido por el ala-pívot gallego guarda una curiosa relación con el mejor partido de su etapa verdinegra. Fue precisamente en la pista del LogroBasket donde Mazaira anotó 36 puntos, estableciendo el récord de anotación individual de un jugador en un encuentro de la historia del Cáceres.

«Un hito chulo»

Mazaira condujo aquel día al conjunto cacereño a una importante victoria a domicilio con una espectacular actuación desde el perímetro. Sus 36 puntos los convirtió principalmente a través de ocho triples, también otra de las mejores marcas individuales registradas con la camiseta verdinegra.

El jugador reconoció posteriormente en una entrevista con este periódico que desconocía haber conseguido el récord hasta que terminó el encuentro. «Es un hito chulo el venir a un club histórico como el Cáceres y conseguir un récord así», afirmó entonces, aunque aseguró que valoraba más la victoria lograda tras un largo desplazamiento y en una pista complicada.

Meses después, aquella víctima se convierte ahora en su nuevo equipo. El LogroBasket incorpora a un jugador de 29 años y 2,07 metros, con una amplia trayectoria en las competiciones nacionales y experiencia en la antigua LEB Oro.