Badosa levanta un título 706 días después y se acerca al US Open

Paula Badosa volvió a levantar un título casi dos años después de su triunfo en el torneo de Whashington. La española superó en la final del torneo de Bastad a la suiza Waltert (7-5 y 6-4) para levantar el quinto título de su carrera, aunque este no cuente como trofeo WTA al ser de categoría 125.

Una victoria muy importante más allá del título como tal y es que gracias a ello la española sube hasta el puesto 115 del ranking y se queda a a menos de ochenta puntos de volver al Top 100, posición que marcara dentro de dos domingos el corte de las tenistas que entraran por vía directa al cuadro final del US Open (31 agosto al 13 de septiembre).

Badosa durante la final de Bastad / EFE

Para ello, la española tendrá la oportunidad de seguir sumando esta próxima semana en el WTA 250 de Iasi (Rumanía) y asegurarse así la presencia en el último Grand Slam de la temporada sin tener que pasar por la fase previa.

Para ello, decidió bajar a torneos de menor categoría como el de Bastad y la apuesta ha sido todo un éxito. Quinta final de su carrera y quinto título firmando un camino impecable sobre la arcilla sueca, donde no ha dejado escapar un solo set.

Tampoco en el duelo por el título, en el que pese a empezar con mal pie ante el ímpetu de Waltert, supo dar la vuelta al break de desventaja y del 2-4 desfavorable pasó al 7-5 final para adjudicarse la primera manga.

El segundo set tuvo un devenir distinto, con la española por delante de primera y la suiza remontando, pero acabó de la misma manera que en el anterior, con un 7-5 final para Paula que se hizo con ello con el título.

Con el triunfo bajo el brazo, la tenista de Begur afronta ahora una semana clave para poder estar en el US Open y lo hará con la confianza por las nubes. La gira de hierba ya fue buena con mejor juego que resultado, pero la vuelta a la tierra batida apunta a ser el despegue de nuevo para una Badosa antes de la llegada de la gira americana, una de sus predilectas en el calendario.

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Paula sigue trabajando para estar de vuelta definitivamente y el título en Bastad puede ser el empujón final que buscaba desde hace tanto tiempo.

Fuente: Sport