Mérida, Cacereño, Coria y Extremadura se verán en DAZN

Los aficionados del Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria podrán seguir todos los partidos de sus equipos durante la próxima temporada de Primera Federación. FootballClub mantendrá la cobertura íntegra de la competición, mientras que DAZN se incorporará con diez encuentros por jornada y toda la fase de ascenso a Segunda División.

La presencia de cuatro representantes extremeños da especial relevancia en la región al nuevo reparto televisivo. FootballClub volverá a ser la plataforma de referencia para quienes quieran ver todos los compromisos del campeonato, mientras que DAZN añadirá una segunda ventana para la mitad de cada jornada.

La continuidad de FootballClub está confirmada por la propia plataforma, que ya comercializa el abono correspondiente a la temporada 2026-27. Su oferta incluye los 760 partidos de la fase regular y todos los encuentros de la fase de ascenso, por lo que la cobertura completa queda garantizada.

A esa emisión íntegra se añadirá DAZN. Varios medios especializados han avanzado que la plataforma alcanzó un acuerdo para ofrecer diez partidos por jornada y toda la fase de ascenso. La Federación Española todavía no ha realizado un anuncio oficial, aunque las informaciones publicadas dan el acuerdo por cerrado.

La incorporación de DAZN no sustituirá a FootballClub. Los encuentros seleccionados podrán verse en ambas plataformas, mientras que el resto continuará disponible en la que ya venía ofreciendo toda la categoría.

La llegada de una plataforma deportiva de alcance nacional mejora la visibilidad del campeonato, pero no despeja las dudas sobre el rendimiento económico de unos derechos audiovisuales que debían convertirse en uno de sus pilares.

Cuando la Primera Federación nació en 2021 como escalón intermedio entre el fútbol profesional y la antigua Segunda División B, la comercialización televisiva se presentó como una de las principales bases económicas del nuevo modelo. Los clubes asumieron mayores exigencias en instalaciones, estructuras, desplazamientos y organización con la expectativa de contar con unos ingresos audiovisuales más elevados.

Mérida-Cacereño de la pasada temporada. / Javier Cintas

Problemas

Sin embargo, la venta de esos derechos ha encontrado dificultades prácticamente desde el inicio. La Federación llegó a declarar desierto uno de los concursos al considerar insuficientes las ofertas recibidas y terminó adjudicando posteriormente la explotación por 15 millones de euros para tres temporadas, cinco millones por campaña.

Aquella cantidad quedó lejos de las expectativas que habían acompañado al nacimiento de la categoría. La competición no logró generar a través de la televisión los recursos necesarios para compensar el aumento de los costes que soportan muchos clubes.

La propia Federación ha tenido que intervenir para completar los ingresos audiovisuales. Para la temporada 2025-26 aprobó una ayuda máxima de cinco millones de euros de fondos propios destinada a complementar el reparto entre los equipos.

Ese apoyo evidencia que la explotación televisiva todavía no produce por sí sola el retorno económico esperado. La categoría reúne a clubes con estructuras cada vez más próximas al profesionalismo, pero con ingresos que continúan muy alejados de los de Segunda División.

A esa realidad se une otro problema recurrente: los costes de producción televisiva y la fragmentación de la audiencia. La obligación de retransmitir una competición con 40 clubes repartidos por toda España eleva la inversión necesaria para cualquier operador, mientras que el interés se concentra, en muchas ocasiones, en los mercados locales de cada equipo. Esa combinación ha dificultado que la Primera Federación encuentre un modelo audiovisual plenamente rentable desde su creación.