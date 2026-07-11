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Atletismo

Un oro y una plata de Extremadura en la primera jornada del Campeonato de España sub-23

Jorge Hernández gana en 100 metros lisos y Óscar Gaitán se queda cerca en los 3.000

Jorge Hernández llega triunfador a la meta en los 100 metros lisos.

Jorge Hernández llega triunfador a la meta en los 100 metros lisos. / RFEA

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Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

La representación extremeña firmó este sábado una brillante primera jornada en el Campeonato de España sub-23 que se disputa en Cáceres. Jorge Hernández se proclamó campeón de España de 100 metros al imponerse en la final con un tiempo de 10.37, mientras que Óscar Gaitán conquistó la medalla de plata en los 5.000 metros con un registro de 15:14.56.

El velocista del Atletismo Badajoz-Extremadura confirmó los pronósticos después de haber sido el más rápido en las semifinales. En la final volvió a imponer su velocidad para superar con autoridad a Marc Escandell (10.57) y Pol Elvira (10.61), colgándose el oro nacional sub-23.

La segunda alegría de la jornada llegó en los 5.000 metros, donde el placentino Óscar Gaitán se proclamó subcampeón de España. El extremeño cruzó la meta en 15:14.56, solo por detrás de Aleix Vives (15:13.92), en un final muy ajustado que le permitió subir al segundo escalón del podio.

Cerca de otra medalla

La jornada también dejó una destacada actuación de Andrea Buenavida en los 3.000 metros obstáculos. La atleta extremeña concluyó cuarta con un tiempo de 10:25.92, su mejor marca personal, quedándose muy cerca de las posiciones de medalla.

Otro de los nombres propios del día fue Daniel López Vergel. El atleta del Capex logró el pase a la final de los 1.500 metros tras finalizar tercero en su semifinal con un tiempo de 3:57.74. El domingo volverá a la pista con opciones de luchar por los puestos de honor.

No pudo acceder a la final Gloria Valverde, que terminó sexta en su semifinal de los 100 metros con una marca de 12.09.

Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres

Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres

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Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres / RFEA

La competición continúa

La participación extremeña continuará este domingo con varias bazas importantes. David García Zurita debutará en los 400 metros, mientras que Alejandro Philippart entrará en liza en los 110 metros vallas.

Noticias relacionadas y más

También será el turno de los relevos, con el 4x100 masculino del Atletismo Badajoz-Extremadura, que llegaba como líder del ránking nacional sub-23, y el 4x100 femenino del Capex, ambos con aspiraciones de pelear por las medallas en la última jornada del campeonato.

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Un oro y una plata de Extremadura en la primera jornada en la primera jornada del Campeonato de España sub-23

Un oro y una plata de Extremadura en la primera jornada en la primera jornada del Campeonato de España sub-23

Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres

Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres

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