Baloncesto 3x3
Rapid Bucarest conquista en Cáceres el Women’s Series tras derrotar a Letonia
El conjunto rumano se impuso por 16-9 en una final que convivió con los últimos minutos del España-Bélgica seguido en una pantalla gigante en la Plaza de Toros
El Rapid Bucarest se proclamó este viernes campeón del FIBA 3x3 Women’s Series de Cáceres tras derrotar por 16-9 a Letonia en una final que comenzó cerca de las 23.00 horas en la Plaza de Toros. El triunfo del conjunto rumano puso fin a la primera mitad de los cuatro días de baloncesto internacional programados en la ciudad, antes del inicio este sábado del Cáceres Challenger masculino.
El desenlace del torneo femenino coincidió prácticamente con los últimos minutos del España-Bélgica del Mundial de fútbol, que también fue seguido por numeroso público a través de una pantalla gigante instalada en el mismo recinto. Durante unos minutos, el fútbol y el baloncesto 3x3 compartieron protagonismo y demostraron que ambas iniciativas podían convivir y complementarse dentro de un mismo espacio. Y el gol de Mikel Merino puso la guinda.
Una final dominada por Rapid
Mientras en la pista Rapid Bucarest y Letonia disputaban el título, parte de las miradas se dirigían también hacia la pantalla para seguir el tramo final del encuentro de la selección española. La Plaza de Toros concentró así en una misma noche dos acontecimientos deportivos de alcance internacional y ofreció una de las imágenes más singulares de la competición.
En lo estrictamente deportivo, Rapid Bucarest impuso su defensa en la final y dejó a Letonia en solo nueve puntos. El conjunto rumano alcanzó los 16 y administró su ventaja. Letonia había accedido al último encuentro después de eliminar en semifinales a Neftchi SOCAR, primer cabeza de serie y uno de los principales favoritos al triunfo. El equipo azerbaiyano había dejado previamente fuera a España en uno de los cruces más igualados de los cuartos de final.
España cae por un solo punto
España compitió en Cáceres con Txell Alarcón, Marta Canella, Lola Pendande y Helena Oma. El combinado nacional completó una primera fase perfecta, con una victoria por 12-6 ante Portugal y un contundente 21-6 frente a Chile, resultados con los que terminó como primero de su grupo.
Su recorrido concluyó en los cuartos de final ante Neftchi SOCAR. España mantuvo un partido muy igualado, pero terminó perdiendo por un solo punto, 15-16, y se quedó a las puertas de las semifinales.
El conjunto azerbaiyano avanzó de ronda, aunque posteriormente fue eliminado por Letonia, que consiguió el billete para disputar la final ante Rapid Bucarest.
Un torneo con pasado en el Al-Qázeres
La competición dejó también varios reencuentros para la afición cacereña. Hasta cuatro de las participantes han defendido en diferentes etapas la camiseta del Al-Qázeres.
Josephine Filipe, integrante del combinado de Portugal, ha militado en el equipo cacereño durante las últimas temporadas, aunque su continuidad ahora no está clara.
En las filas de Neftchi SOCAR, verdugo de España, participaron Arica Carter y Alexy Mollenhauer. Carter llegó al Al-Qázeres en 2019, mientras que Mollenhauer formó parte del conjunto extremeño durante la temporada 2021-2022.
La cuarta jugadora con pasado en el club cacereño fue Irene Lahuerta, que regresó a la ciudad como componente del equipo de Madrid después de haber militado en el Al-Qázeres durante la campaña 2019-2020.
Su presencia aportó un atractivo añadido a una competición internacional con numerosos vínculos con el baloncesto femenino de la ciudad.
Turno para el torneo masculino
La actividad del baloncesto 3x3 no terminó con la coronación de Rapid Bucarest. La pista instalada en la Plaza de Toros de Cáceres acoge desde este sábado y hasta el domingo el Cáceres Challenger masculino, segunda competición internacional incluida en el programa de 3x3PLAZA. El torneo masculino se disputa también con 16 equipos internacionales, y funciona como prueba clasificatoria para el FIBA 3x3 World Tour, el principal circuito mundial masculino de clubes.
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