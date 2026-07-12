Una avería frena la remontada de Paco Montes en el Rallye Sur do Condado

Una avería mecánica impidió a Paco Montes y David Collado completar su remontada en el Rallye Sur do Condado, prueba disputada en tierras pontevedresas y puntuable para el campeonato gallego de asfalto. La dupla del MCR Extremadura llegó a colocarse en la tercera posición de la AMF Pirelli, pero tuvo que abandonar antes de afrontar el sexto tramo.

El inicio no fue sencillo para los extremeños. «Sufrimos un trompo en el primer tramo que nos hizo perder muchos segundos», explicó Montes. A pesar de ese contratiempo, el piloto placentino consiguió recuperar terreno en las siguientes especiales.

Montes y Collado marcaron el sexto mejor tiempo en el primer tramo y mejoraron notablemente en el segundo, acercándose a los registros de los equipos de cabeza. En el tercero ascendieron hasta la cuarta plaza y, tras el cuarto, alcanzaron la tercera posición, a solo 17 segundos de los líderes.

Abandono tras el quinto tramo

La remontada quedó interrumpida en el quinto tramo, que posteriormente fue neutralizado. «Llegamos al cuarto entre los tres primeros, pero sufrimos una avería eléctrica. El coche se paró y, durante el enlace, no pudimos solucionarla para continuar», relató el piloto.

La incidencia obligó a la pareja extremeña a retirarse antes del sexto tramo, cuando mantenía opciones de pelear por los puestos de honor.

Pese al abandono, Montes se mostró satisfecho con las sensaciones ofrecidas por el vehículo y con el ritmo demostrado durante la prueba. «Estamos contentos con la configuración del coche y con el ritmo de carrera, porque hemos comprobado que podemos estar entre los tres primeros», señaló.

El placentino agradeció además el trabajo del preparador Vicente Posada y pidió paciencia ante los próximos compromisos: «Los buenos resultados ya llegarán».