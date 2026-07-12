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Atletismo

David García Zurita, oro en el nacional sub-23 de Cáceres en los 400 lisos

El extremeño se proclama campeón con un tiempo de 46.01 en una carrera en la que Helio Marco, su compañero en el Atletismo Badajoz, se hizo con el bronce

David García Zurita celebra su victoria.

David García Zurita celebra su victoria. / RFEA

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Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

El pacense David García Zurita fue el gran protagonista extremeño de la segunda jornada del Campeonato de España sub-23 celebrado en Cáceres. El atleta del Atletismo Badajoz-Extremadura se proclamó campeón nacional de 400 metros con un tiempo de 46.01, mejor marca de la temporada, y confirmó su condición de una de las principales referencias regionales.

Su victoria dio continuidad al brillante papel extremeño del sábado, cuando Jorge Hernández conquistó el oro en los 100 metros con 10.37 y Óscar Gaitán logró la plata en los 5.000 con 15:14.56.

Doble podio para Badajoz

La final de los 400 metros dejó además otra alegría para un club extremeño. Helio Marco, atleta alicantino del Atletismo Badajoz-Extremadura, consiguió la medalla de bronce con un registro de 46.61, completando un doble podio para la entidad pacense.

El relevo masculino de 4x100, en cambio, no pudo confirmar su condición de favorito. El cuarteto formado por Arturo Armisen, Jorge Hernández, Carlos Albarrán y Helio Marco no completó la prueba y quedó fuera de la clasificación.

Paula López, atleta de Guadalajara que compite para el Capex, concluyó cuarta en salto de altura.

Paula López, atleta de Guadalajara que compite para el Capex, concluyó cuarta en salto de altura. / RFEA

Dani López, sexto en los 1.500

Otro de los nombres destacados de la jornada fue Daniel López Vergel. El atleta del Capex terminó sexto en la final de los 1.500 metros con un tiempo de 4:04.01, después de haberse clasificado el sábado para la lucha por las medallas.

También se quedó cerca del podio Paula López García, atleta de Guadalajara que compite con el Capex. Finalizó cuarta en salto de altura con un mejor intento de 1,73 metros.

En el relevo femenino de 4x100, el Capex concluyó quinto con 47.70, mejor marca personal para el cuarteto integrado por Nerea Amigo, Diana Fernández, Ángela Díaz y Elisa Lorenzo.

A estas actuaciones se suma el bronce conseguido el sábado por Julia Suárez Piza, atleta catalana del Capex, en los 10 kilómetros marcha.

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El campeonato, seguido por una gran presencia de público, también dejó el cuarto puesto de Andrea Buenavida en los 3.000 metros obstáculos, con mejor marca personal de 10:25.92, y la presencia de Gloria Valverde en las semifinales de los 100 metros.

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