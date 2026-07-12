Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, ‘al lío’

El fútbol extremeño de Primera Federación vuelve a ponerse en marcha. Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria iniciarán este lunes la pretemporada con los habituales reconocimientos médicos y las primeras pruebas físicas. El contacto con el balón irá llegando entre el martes y el miércoles, aunque durante los primeros días el trabajo estará más centrado en recuperar el tono físico después de las vacaciones.

Los cuatro proyectos presentan un importante punto en común: mantienen a los entrenadores que terminaron la pasada temporada. Fran Beltrán, Julio Cobos, David Rocha y Rai Rosa continuarán al frente de unos equipos que regresan con numerosas caras nuevas, pero también con plantillas todavía por completar antes del comienzo de la Liga, previsto para el último fin de semana de agosto.

Fran Beltrán. / Agencia LOF

Mérida: El proyecto mantiene su espíritu

El Mérida inicia otra pretemporada a las órdenes de Fran Beltrán, que afrontará su segundo curso completo en el banquillo romano. El técnico contará con novedades en su equipo de trabajo, entre ellas la incorporación de Pepe Arredondo como segundo entrenador y de Manuel Sánchez como especialista en acciones a balón parado.

La plantilla presenta también bastantes cambios. Entre los refuerzos ya anunciados figuran Dani Sandoval, Chechu Martínez, Fito Rodríguez, Nacho González y Alejandro Jay, además de Jota López. Todos ellos se incorporan a un bloque en el que continúan jugadores como Raúl Beneit o Javi Areso y que todavía espera nuevos movimientos. Si se sigue el patrón del pasado verano, se siguió una estrategia de esperar a que el paso de las semanas en pretemporada ayudase a obtener mejores oportunidades en el mercado.

El club romano tiene muy avanzada su preparación, con amistosos ante Benfica B, Betis Deportivo, Leganés, Sevilla Atlético, Alcorcón y Recreativo de Huelva, además de otro encuentro todavía pendiente de concretar.

Julio Cobos. / Agencia LOF

Cacereño: Dos casos pendientes aún

El Cacereño vuelve a confiar su proyecto a Julio Cobos, con Francis Bordallo al frente de la parcela deportiva. El entrenador comenzará otra pretemporada con un grupo bastante renovado y con varias piezas todavía por incorporar para completar una plantilla capaz de consolidarse en la categoría. La intención es obvia: no pasar tantísimos apuros como la pasada campaña, cuando, tras terminar colista la primera vuelta, solo una fantástica reacción en la recta final le salvó del descenso.

Entre las caras nuevas se encuentra el extremeño Runy, extremo que llega después de firmar ocho goles y seis asistencias con el Real Ávila. Su llegada aporta velocidad y capacidad ofensiva a un equipo que deberá integrar numerosos cambios durante estas primeras semanas.

Como en otras campañas, se ha echado mano de futbolistas conocidos por su buen rendimiento anterior en el Príncipe Felipe, como son los casos del defensa Manolo Molina y el delantero Tellechea.

Este domingo se confirmó además la no continuidad de Miguel Berlanga, uno de los futbolistas más destacados del pasado curso y al que el Cacereño ya daba por perdido desde hacía varios días. Solo queda por conocerse el futuro de Marchena y Deco, que sufrieron lesiones de larga duración durante la pasada temporada y sobre los que la entidad todavía no ha realizado comunicación alguna.

David Rocha. / R. M.

Extremadura: David Rocha dirige el salto

El Extremadura abre una pretemporada especialmente ilusionante, la primera de esta nueva etapa en Primera Federación. David Rocha, que tomó el mando avanzado el pasado curso y condujo al equipo hasta el ascenso directo, continuará al frente después de lograr diez victorias, cinco empates y una sola derrota en sus 16 encuentros como entrenador azulgrana.

El club de Almendralejo ha apostado por una profunda renovación para afrontar el salto de categoría. Entre sus incorporaciones aparecen Edu Sánchez, Chus Villar, Álex Macías, Sergi Molina, Alfonso Liceras, Yael Ballesteros e Iker Burgos, nombres destinados a elevar la experiencia y el nivel competitivo de la plantilla. Pero quien más ilusión ha despertado es Kike Márquez, un jugador queridísimo en Almendralejo por su anterior etapa en el Extremadura UD y que ahora regresa procedente de Zamora con la misión de marcar diferencias.

Rocha, con la novedad de Juanmi Callejón en su cuerpo técnico tras su retirada de los terrenos de juego, comenzará a trabajar con un grupo todavía en construcción y pendiente de más movimientos. La primera misión será ensamblar a los recién llegados con los jugadores que continúan del ascenso y adaptar al equipo a una categoría de mayor ritmo y exigencia.

Rai Rosa. / CD CORIA

Coria: La humildad es la bandera celeste

El Coria afronta una pretemporada histórica, la primera de su trayectoria en Primera Federación. Rai Rosa, artífice del ascenso, continuará al frente de un proyecto que comenzará este lunes con los reconocimientos médicos y las pruebas físicas antes de iniciar los entrenamientos el miércoles.

El conjunto cauriense encara el salto de categoría desde la humildad de uno de los clubes de la ciudad más pequeña de Primera Federación, con apenas 12.000 habitantes. La permanencia será el gran objetivo de una entidad que volverá a confiar en el bloque que logró el ascenso y en una forma de competir que le ha permitido crecer temporada tras temporada.

La plantilla presenta también novedades. Entre los refuerzos anunciados figuran Antonio Arcos, Edu Llorente y Álex Blanco, aunque el club todavía espera completar varias posiciones antes del inicio liguero.

El Coria ha programado siete amistosos durante la preparación. Debutará el 25 de julio ante el Córdoba B en La Isla y posteriormente se enfrentará al Real Valladolid, Ávila, Badajoz, Unionistas, Extremadura y Betis Deportivo. Cuatro de esos encuentros se disputarán en casa, en una preparación diseñada para medir el nivel del equipo antes del estreno liguero.