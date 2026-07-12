Merino: "He pasado de lo más bajo a vivir el sueño de mi vida"

Mikel Merino, 30 años, es el jugador de moda en la selección española. Es el hombre milagro de la Roja. Sus goles frente a Portugal y Bélgica dieron el billete para la semifinal del Mundial ante Francia. Con el paso del tiempo todavía le cuesta asimilar que ya ha pasado a la historia.

¿Cómo se siente uno al ser el héroe de España?

No sé si soy el héroe de España o no, pero me siento bien, contento con la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien, de haber tenido una gran fortuna de encontrarme con dos goles históricos para mí y bueno, muy feliz.

Han pasado ya horas de sus lograos ¿como lo ha digerido todo esto? ¿Cómo lo lleva?

Por un lado sí lo he digerido, porque ya tenemos otra cita delante tan muy importante que son unas semifinales, pero, por otro lado, creo que no he visto todavía la magnitud de lo que igual ha sido estas dos eliminatorias. Con un poco más de tiempo y perspectiva lo podré sentir mejor.

¿Le está llegando todo lo que se dice de usted desde España?

Sí, al final quieras que no siempre te llega, te llega lo malo, también te llega lo bueno, entonces siempre intento alejarme un poquito de los focos y de todo eso que se habla, pero pero te llegan los halagos y es algo que bueno, uno se se siente bien.

Mikel Merino, con su clásica celebración de los goles en el Mundial / Pablo Garcia

¿Estos goles tienen un sabor especial después del año que has pasado con la grave lesión en el pie?

Sí, lo estoy viviendo con la intención de quedarme con toda la buena sensación que tengo. He tenido sensaciones muy malas y soy alguien que intenta siempre ver lo positivo, pero quieras que no te acuerdas de los momentos más difíciles y ahora que son momentos dulces pues quieres aprovecharlos al máximo porque no sabes cuánto pueden durar.

Hubo días en los que solo quería volver a andar

¿Tuvo miedo realmente de con esta lesión?

Sí, hubo días de de muchas dudas y hubo días de decir solamente quiero volver a andar, porque estar dos meses con unas muletas no es plato de buen gusto y y cuando estás acostumbrado a ser un atleta de élite y no puedes ni siquiera pisar eh el suelo, pues es es es difícil.

¿Y cómo lo hizo parea superarlo?

Lo superé guiándome por lo que me caracteriza, intentar ser alguien que tiene los pies en el suelo, que no se vuelve loco, que intenta no estar en los extremos de las emociones, que intenta tener una mente muy tranquila y y arropándome con los míos, mi familia, mi mujer, mis amigos.

¿Siente que ha pasado de tocar fondo a la gloria?

Sí, es lo que tiene el fútbol, es lo que tiene también la vida. Puedes estar en en los extremos muy rápidamente y ya lo he dicho antes, intento estar en el medio, pero a veces es inevitable. Hace 4 meses estaba en lo más bajo, pensando que me perdía el sueño de mi vida que es jugar un Mundial y ahora estoy en lo más alto pues habiendo sido importante en dos eliminatorias.

El fútbol ahora es lo más importante de las cosas menos importantes

¿También le ha cambiado la forma de ver la vida la paternidad?

Cien por cien. Desde el momento en el que mi mujer se queda embarazada, el fútbol, que siempre había sido mi prioridad, pasó a un segundo plano. Ahora tengo lo más importante de mi vida que es mi familia, que es mi hijo, que es mi plan de vida con mi mujer y el fútbol sigue siendo lo más importante dentro de las cosas menos importantes.

Ahora con un niño pequeño, ¿le vienen recuerdos de su infancia en Las Palmas?

Pues tengo pocos, la verdad. Es más de lo que me han contado que de lo que yo me puedo acordar, era muy muy pequeñito. Pero siempre guardo con mucho cariño todos los lugares en los que ha estado mi padre jugando y tengo fotos de niño con sus camisetas. Son lugares en los que encima cada vez que he ido a jugar con el club me han acogido muy bien y han tenido buenas palabras. Las Palmas la verdad que es un sitio especial para mí.

En Las Palmas se acuerdan mucho de usted, cierto.

En Las Palmas, la verdad, aprendí a hablar con acento canario y sí, sí, tienen mis padres algún vídeo y y fotos y recuerdos míos también y bueno, la verdad es que estoy muy contento de pensar en ello.

Y ahora nos toca a Francia, ¿cómo la ve?

Es una selección muy fuerte, muy potente y con muchos nombres, con individualidades tremendas ante las que tenemos que demostrar nuestra mejor versión si queremos sacar el partido adelante.

No tener miedo a Francia es tener los pies en el suelo

Los 'niños', Lamine y Nico, dicen que no tienen ningún miedo, que tienen muchas gana ¿No sé si los más veteranos, entre comillas, lo véis igual?

Es cierto que tenemos los pies en el suelo, pero también me parece que no tener miedo es tener los pies en el suelo. Hay que ser consciente de que nos medimos a una selección de altísimo nivel y creo que ellos también lo saben. No estamos a estas alturas como para tener miedo y sino confianza. El respeto es absoluto, pero con confianza en nuestras posibilidades y vamos a ir a ganar.

Mikel Merino vive con gran ilusión este Mundial / Pablo García

Y ahora se enfrentan a Dembélé, a quién usted tuvo de compañero en el Dortmund, ¿cierto?

Sí, estuvimos una temporada juntos.

¿Es el jugador más difícil de marcar que se puede encontrar por lo imprevisible que es?

Pues es complicado de marcar, porque tiene todos los registros y encima está a un altísimo nivel en el PSG. Tiene muchísima confianza después de haber ganado el Balón de Oro y las dos Champions. Creo que está en el mejor momento de su carrera y ya te digo, puede ir al espacio, es rápido, es veloz, ágil, utiliza las dos piernas, le encanta recortar y se convierte en un rival muy muy difícil de marcar.

Dembélé es un verso libre y ello le da mucha fuerza

¿Y cómo es a nivel personal? Porque en Barcelona nunca lo llegamos a pillar...

Yo tuve una buena relación el año que coincidimos. Es un chico entrañable. Hace mucho que no que no comparto vestuario con él, pero creo que la esencia la mantiene. Es alguien muy familiar, que es muy de los suyos, tiene sus sus amigos de toda la vida siempre al lado y tiene su carácter un poquito, pues cómo decirlo, que es un verso libre. Pero también es así en el campo y eso le da mucha fuerza.

Mikel Merino es un ídolo de la afición española / Pablo García

Y de Mbappé, con 8 goles, 20 en los Mundiales, ¿qué me dice de '9' a '9'?

¿Qué vas a decir? Es es uno de los mejores jugadores del mundo, lo demuestra en cada partido, tiene un talento espectacular. Físicamente creo que es superior a todos, así que es uno más de los grandísimos jugadores con que cuenta Francia y que tendremos que tener atado en corto.

Usted se has adaptado bien a la posición de '9' ¿se ve incluso como titular en esta posición?

Siempre me veo y quiero ser titular. Siempre quiero jugar cuanto más mejor. Es una posición en la que me siento cómodo, he aprendido mucho en los últimos años jugando allí y la verdad que es algo que estaré encantado de jugar allí se me toca. Y encima disfruto jugando.

¿Y cuáles han sido sus referentes, con quién se ha fijado para aprender a ser un '9'?

Pues si lsoy sincero, en todos los delanteros, en Haaland, en Harry Kane, que también es un un delantero que que puede tener un perfil parecido al mío cuando somos delanteros que le gusta bajar a jugar, le gusta estar en zonas de creación y luego en el área también es alguien rematador, que igual no te va a amenazar mucho al espacio, pero que que siempre ronda el área y las zonas importantes de juego. Intento coger siempre pequeños detalles de todos.

El duelo ante Francia se podría resumir como el músculo contra vuestro talento ¿en el centro del campo es donde se puede jugar el partido?

A ver, sí, todos los partidos suelen ser de centro del campo. Intentaremos tener siempre eh el control del juego, porque en esas transiciones en las que ellos son tan potentes y tan rápidos pueden hacer mucho daño y degbemos controlar bien controlar bien eso. Intentar calmar su su ímpetu y su fuerza con con un poquito de balón y meterles en un bloque abajo, que es donde ellos menos quieren estar.

Si juego cinco minutos, deben valer la pena y lo estoy consiguiendo

¿Y a usted está cómodo con el papel de revulsivo?

Por supuesto que quieres ser titular, nadie se conforma con con jugar cino minutos, pero el truco está en intentar sacar todo lo positivo de lo que te den. Si me dan cinco y no me dan 90, pues hacer que esos cinco valgan la pena y creo que estoy consiguiéndolo.

Y por el otro lado del cuadro vienen bichos como como Messi o como Bellingham, ¿el Mundial de Messi no sé si le está dejando especialmente flipado?

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De Messi no me deja flipado nada, si te soy sincero, porque después de todo lo que ha hechoque siga dando este nivel, es impresionante. pero sabes que es Messi y lo puede hacer, así que eh nada,nosotros estamos centrados también en en lo nuestro. Los bichos que vengan por el otro lado serán eh tema de más adelante si ganamos a Francia. Lo que nos importa más es el el partido de semifinales.

Fuente: Sport