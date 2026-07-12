«Pedro Porro está siendo uno de los mejores laterales del Mundial»

¿Cómo se gestó este viaje a Estados Unidos? ¿Vino expresamente para seguir el Mundial?

No estoy aquí por el Mundial, aunque lógicamente era un segundo objetivo y lo estoy aprovechando bastante bien. Estoy en Boston con una beca de investigación Fulbright, que es bastante competitiva. Voy a permanecer cuatro meses, hasta finales de septiembre, trabajando en la Universidad de Boston y en la Universidad de Harvard. El proyecto que desarrollo estudia la fatiga mental en el fútbol, así que también he intentado aprovechar mi estancia para seguir el Mundial. He estado en todos los partidos que España ha jugado aquí, en Estados Unidos, y también he acudido a algún otro encuentro.

¿Qué impresión le está causando el ambiente que rodea al campeonato?

Muy buena. La organización y los estadios son impresionantes. El fútbol no es el deporte prioritario en Estados Unidos, pero se le ha dado mucho marketing al Mundial y los campos están llenos. Me ha sorprendido especialmente que la mayoría del público sea de aquí. Cuando juega España, apoya a España; cuando juega Francia, apoya a Francia. Incluso llevan las camisetas de esas selecciones. En los primeros partidos había muchos aficionados con la camiseta española, pero calculo que el 90% no eran españoles. Ahora están llegando más aficionados procedentes de España, pero al principio había sobre todo españoles que ya vivían aquí y muchos estadounidenses que habían elegido apoyar a la selección.

¿Qué valoración hace de la organización?

La experiencia que he vivido en Estados Unidos ha sido muy buena. Es cierto que el precio de las entradas es muy elevado, también por el nivel de vida del país, pero aun así los estadios están llenos y en muchas ocasiones resulta muy complicado encontrar localidades. Los estadounidenses crean bastante espectáculo antes y durante los partidos. Hay aspectos en los que quizá podamos aprender de ellos para hacer los encuentros más atractivos, no solo por el fútbol, sino también por todo lo que los rodea.

¿Cómo está viendo a España desde el comienzo del torneo?

A mí me ha gustado mucho desde el principio, aunque aparecieran algunas dudas después del primer partido contra Cabo Verde. Creo que Luis de la Fuente y su cuerpo técnico han acertado con el planteamiento. España se ha convertido en una selección muy sobria defensivamente. En esta clase de torneos, en los que te lo juegas todo en un partido, necesitas encajar muy pocos goles. España está demostrando que es muy difícil generarle ocasiones y marcarle. Quizá ha perdido algo de vistosidad. También es verdad que algunos jugadores ofensivos no llegaron al Mundial en su mejor momento y eso puede haber influido. Sin embargo, el equipo es muy sólido, concede muy poco y sabe que siempre tendrá alguna ocasión.

¿Es una España menos alegre, pero más preparada para competir en un Mundial?

Sí. Para el aficionado puede resultar menos vistosa porque está acostumbrado a ver a España jugar de una manera más alegre, pero creo que este planteamiento es muy acertado para un Mundial. El equipo ha llegado a semifinales, algo que lógicamente es muy complicado. Es una selección madura y que además ha seguido madurando durante el torneo. Controla más el juego, deja menos espacios y disputa partidos muy serios. Quizá no ataca tanto, pero tampoco concede prácticamente nada.

¿Todavía tiene margen de crecimiento?

Muchísimo, porque cuenta con muchos jugadores muy jóvenes. Si la selección continúa evolucionando de esta forma, también puede darnos muchas alegrías en el futuro.

¿Qué valoración hace del Mundial del defensa extremeño Pedro Porro?

¿Qué voy a decir? Ya me gustó muchísimo en el segundo partido, el que jugó contra Arabia, tras no salir ante Cabo Verde. Después volvió a quedarse fuera frente a Uruguay. En los encuentros de la fase eliminatoria, desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, está siendo para mí uno de los mejores de la selección. Está participando muy bien en ataque, generando muchas cosas, pero además está defendiendo con mucha sobriedad. Para mí puede ser ahora mismo uno de los mejores laterales derechos de todo el Mundial. No encuentro otro que haya ofrecido el nivel que Pedro ha mostrado en estos partidos. Le está dando muchísimo a España, especialmente en ataque. Al equipo quizá le faltaba un poco de profundidad y él aporta precisamente eso, como se vio en el primer gol del último partido o en el tanto que marcó hace un par de semanas. Esa profundidad está siendo muy importante.

Desde el punto de vista físico, ¿qué tendencias está observando en este Mundial?

Está siendo un campeonato algo diferente por las pausas durante los partidos. El videoarbitraje también influye y provoca que los encuentros se alarguen. El juego tiene menos continuidad, pero se producen más acciones de alta intensidad. El fútbol está evolucionando hacia partidos con más interrupciones. Eso permite que los jugadores dispongan de más tiempo para recuperarse y puedan repetir esfuerzos a una intensidad mayor. También influye el número de cambios permitidos. Por tanto, son partidos muy físicos e intensos, aunque existan más pausas.

¿Y desde el punto de vista táctico?

Los equipos, especialmente los favoritos, siguen apostando por tener el balón, generar posesiones largas y practicar un juego combinativo. Lo hacen Argentina, Francia aunque dispone de más recursos y, por supuesto, España. Se mantiene esa tendencia, aunque también se busca cierta sobriedad por la propia exigencia de un Mundial. Los equipos quieren controlar el partido y correr los menores riesgos posibles.

¿Le ha sorprendido la igualdad existente entre las selecciones? Ya no parece haber tantas diferencias entre el ‘primer mundo’ futbolístico y el resto...

Sí. Cada vez hay una mayor igualdad y se ha demostrado con las sorpresas protagonizadas por equipos que nadie esperaba que alcanzaran las eliminatorias. También ha habido grandes selecciones que quedaron fuera ante rivales considerados inferiores. Prácticamente todos los equipos están bien organizados y preparados físicamente. Cada vez resulta más difícil encontrar grandes diferencias. A pesar de que este Mundial cuenta con más participantes y con selecciones que sobre el papel tenían menos nivel, casi no se han producido goleadas, salvo alguna excepción como la de Alemania en la primera jornada. Destacaría especialmente el crecimiento futbolístico de países que hace unos años no parecían tener ese nivel, como Cabo Verde o Haití.

¿Qué anécdota destacaría de lo vivido durante estas semanas?

Una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido encontrarme a personajes famosos estadounidenses, actores y deportistas, vestidos con la camiseta española en nuestros partidos apoyándonos. Siempre resulta bonito comprobar que desde fuera apoyan a tu país.

Tomás García Calvo, en una 'fan zone' en Atlanta antes de un partido de España. / Cedida