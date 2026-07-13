Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fútbol. Primera Federación Femenina

Ale López seguirá creciendo en el Cacereño Femenino

La malagueña renueva tras superar una grave lesión y recuperar protagonismo durante la pasada temporada

Ale López intenta controlar un balón.

Ale López intenta controlar un balón. / Cacereño Femenino

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. O.

Cáceres

El Cacereño Femenino confirmó la renovación de Alejandra López Rico, conocida futbolísticamente como Ale López, que continuará vinculada al club después de recuperar protagonismo durante la pasada temporada. La futbolista malagueña, de 24 años, afrontará así su cuarta campaña en la entidad cacereña, a la que llegó en el verano de 2023 procedente del Pozoalbense.

La jugadora destaca por su polivalencia para ocupar toda la banda, tanto por la izquierda como por la derecha, aunque ofrece sus mejores prestaciones desde el perfil zurdo. Su velocidad, agilidad, capacidad para el regate y dominio de ambas piernas la convierten en una pieza con diferentes posibilidades dentro del esquema de Ernesto Sánchez.

Una larga recuperación

La trayectoria de Alejandra López en Cáceres quedó condicionada inicialmente por una lesión del ligamento cruzado que la mantuvo apartada de la competición durante la temporada 2023-24. La pasada campaña logró regresar a la dinámica del primer equipo y fue recuperando minutos después de un largo proceso de rehabilitación.

Su importancia creció en el tramo decisivo del curso. La futbolista fue titular en los dos encuentros más determinantes de la temporada, frente al Atlético de Madrid B y el Real Oviedo, en los que el conjunto verde se jugó la salvación.

También tuvo un papel relevante en el filial. Alejandra López anotó cuatro goles en apenas mes y medio y contribuyó a que el segundo equipo consiguiera la permanencia en Segunda Federación.

Noticias relacionadas y más

La continuidad como objetivo

La dirección deportiva valora especialmente la juventud, el desparpajo y la capacidad de la malagueña para superar rivales en situaciones de uno contra uno. El club confía en que la próxima temporada pueda disfrutar de la continuidad que le faltó durante sus dos primeros cursos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  3. Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
  4. El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos
  5. Las obras para reformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres arrancarán este verano
  6. Los jóvenes de Villar de Plasencia se mueven para que su pueblo no se apague
  7. La Isla, el oasis de Plasencia donde refrescarse, hacer deporte y pasar el día a cualquier hora
  8. Cuatro alumnos de FP en Zafra idean una alerta contra incendios e inundaciones sin cobertura móvil: 'Ha sido una aventura que ha ido creciendo

Ale López seguirá creciendo en el Cacereño Femenino

Ale López seguirá creciendo en el Cacereño Femenino

El diseñador de Cáceres Jorge Redondo viste a la modelo Nieves Álvarez para su preboda en París: "Uno de los momentos más bonitos de mi carrera"

El diseñador de Cáceres Jorge Redondo viste a la modelo Nieves Álvarez para su preboda en París: "Uno de los momentos más bonitos de mi carrera"

Un satélite podría descubrir armas nucleares ocultas en la órbita terrestre

Un satélite podría descubrir armas nucleares ocultas en la órbita terrestre

Los accidentes laborales causan nueve muertes hasta mayo en Extremadura

Los accidentes laborales causan nueve muertes hasta mayo en Extremadura

Último día para optar a las becas de la UEx: 1.500 euros para estudiar fuera de Europa

Último día para optar a las becas de la UEx: 1.500 euros para estudiar fuera de Europa

La semifinal de España en el Mundial de fútbol, en Plasencia en pantalla gigante

La semifinal de España en el Mundial de fútbol, en Plasencia en pantalla gigante

Monesterio sigue consolidando su descenso en el número de personas paradas

Monesterio sigue consolidando su descenso en el número de personas paradas

Los veterinarios coinciden: “Si tu gato duerme sobre tu ropa no es solo por comodidad, sino porque tu olor le aporta seguridad”

Los veterinarios coinciden: “Si tu gato duerme sobre tu ropa no es solo por comodidad, sino porque tu olor le aporta seguridad”
Tracking Pixel Contents