Ale López seguirá creciendo en el Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino confirmó la renovación de Alejandra López Rico, conocida futbolísticamente como Ale López, que continuará vinculada al club después de recuperar protagonismo durante la pasada temporada. La futbolista malagueña, de 24 años, afrontará así su cuarta campaña en la entidad cacereña, a la que llegó en el verano de 2023 procedente del Pozoalbense.

La jugadora destaca por su polivalencia para ocupar toda la banda, tanto por la izquierda como por la derecha, aunque ofrece sus mejores prestaciones desde el perfil zurdo. Su velocidad, agilidad, capacidad para el regate y dominio de ambas piernas la convierten en una pieza con diferentes posibilidades dentro del esquema de Ernesto Sánchez.

Una larga recuperación

La trayectoria de Alejandra López en Cáceres quedó condicionada inicialmente por una lesión del ligamento cruzado que la mantuvo apartada de la competición durante la temporada 2023-24. La pasada campaña logró regresar a la dinámica del primer equipo y fue recuperando minutos después de un largo proceso de rehabilitación.

Su importancia creció en el tramo decisivo del curso. La futbolista fue titular en los dos encuentros más determinantes de la temporada, frente al Atlético de Madrid B y el Real Oviedo, en los que el conjunto verde se jugó la salvación.

También tuvo un papel relevante en el filial. Alejandra López anotó cuatro goles en apenas mes y medio y contribuyó a que el segundo equipo consiguiera la permanencia en Segunda Federación.

La continuidad como objetivo

La dirección deportiva valora especialmente la juventud, el desparpajo y la capacidad de la malagueña para superar rivales en situaciones de uno contra uno. El club confía en que la próxima temporada pueda disfrutar de la continuidad que le faltó durante sus dos primeros cursos.