El cacereño Alberto Ginés gana por primera vez una prueba de la Copa del Mundo

El escalador extremeño Alberto Ginés rompió el maleficio y logró su primera victoria en la Copa del Mundo, tras imponerse este domingo en la modalidad de dificultad en la prueba celebrada en Chamonix (Francia).

Pese a poder presumir de ser el primer campeón olímpico de escalada, tras colgarse la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, o de ser el vigente ganador de la Copa del Mundo de dificultad, nunca había subido a lo más alto del podio en una prueba de la Copa del Mundo.

Hasta seis platas, dos de ellas en la presente temporada, y cinco bronces había sumado a lo largo de su carrera Alberto Ginés en la modalidad de dificultad, pero nunca la medalla de oro.

Alberto Ginés, feliz. / E. P. E.

Victoria en uno de los templos de la escalada

Un ‘maleficio’ que se rompió este domingo en Chamonix, uno de los templos de la escalada deportiva, donde el cacereño, de 23 años, se alzó con la victoria tras lograr un 39+ en su recorrido.

Nadie había llegado tan lejos en la final. El indonesio Putra Tri Ramadani, ganador este año en Praga, tuvo que conformarse con un 38+, mientras que el surcoreano Dohyun Lee, vigente campeón del mundo de la especialidad, no pudo pasar del 36+.

Todavía quedaban por salir el francés Sam Avezou y el esloveno Luka Potokar, los dos escaladores que habían superado al cacereño en las semifinales, en las que Alberto Ginés terminó tercero.

Sin embargo, Avezou, que pronto comenzó a mostrar señales de cansancio, no pudo pasar de la presa 34, mientras que Potokar se quedó a una sola presa del español, tras firmar un 38+ que le situó en la segunda plaza final.

Y es que el primer puesto era, por fin, para Alberto Ginés, que esta campaña ya se había quedado en dos ocasiones al borde del triunfo tras ser segundo en Wujiang (China) e Innsbruck (Austria), siempre por detrás del japonés Neo Suzuki, que en Chamonix no pudo superar las semifinales.

A por la general de la Copa del Mundo

La victoria situó a Ginés en la segunda plaza de la clasificación general con 2.910 puntos, a 220 unidades de Suzuki, que, pese a acabar undécimo en Chamonix, seguirá al frente con 3.130.

El escalador español tratará de reducir esa diferencia en las dos últimas pruebas de las Series Mundiales, que se disputarán en septiembre en Koper (Eslovenia) y en octubre en Santiago de Chile, con el objetivo de revalidar el título de campeón de la Copa del Mundo de dificultad conquistado el pasado año.