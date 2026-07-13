El Cacereño arranca con la lección aprendida: «Intentaremos no sufrir tanto»

El Cacereño comenzó este lunes una nueva pretemporada con las ganas renovadas y una idea muy clara: volver a asegurar la permanencia en Primera Federación, pero sin repetir el sufrimiento de la pasada campaña. El equipo verdiblanco afronta su segundo curso consecutivo en la categoría con Julio Cobos en el banquillo, Francis Bordallo al frente de la parcela deportiva y una plantilla todavía pendiente de varias incorporaciones.

El club busca al menos un lateral izquierdo, un delantero y otro atacante sub-23, que podría actuar como mediapunta o segundo punta. A esos movimientos se ha unido una operación inesperada en los últimos días: Emi ultima el pago de su cláusula para marcharse a la Ponferradina, una salida que ha obligado al Cacereño a reaccionar con rapidez y cerrar la incorporación de Sergi López.

La experiencia de la pasada temporada

«Había ganas de empezar. Cuando pasan las primeras semanas de vacaciones comienza el mono», reconoció Julio Cobos en el regreso al trabajo. El entrenador recordó que el equipo ya no es novato en la categoría y que el curso anterior dejó una enseñanza importante pese a todas las dificultades.

«Sabemos la exigencia que tiene esta división. Nuestro objetivo vuelve a ser salvarnos e intentaremos no sufrir tanto como el año pasado», explicó. Cobos consideró «muy positivo» el balance del último campeonato porque el equipo consiguió la permanencia, pese a haber terminado la primera vuelta en la última posición.

El mensaje coincide con el transmitido por Francis Bordallo. «Tenemos un objetivo claro: que el Cacereño no pierda esta categoría tan bonita y exigente», afirmó el director deportivo, que destacó las «ilusiones renovadas» de un proyecto que aspira a terminar de nuevo «con un final feliz».

Julio Cobos y Francis Bordallo, este lunes en el Príncipe Felipe. / J. O.

Emi, rumbo a Ponferrada

La situación de Emi ha marcado el inicio de la pretemporada. El futbolista está a punto de abandonar el Cacereño después de que la Ponferradina haya decidido afrontar el pago de su cláusula de rescisión. La operación todavía no se había anunciado oficialmente porque quedaban algunos detalles por cerrar, aunque Bordallo dio por hecho su desenlace.

«Las cláusulas están por algo y los contratos están para cumplirse. Creemos que todos salimos ganando: el club obtiene una parte económica, otro equipo se lleva al jugador que pretende y él considera que va a un club mejor y que puede crecer deportivamente», explicó.

Cobos admitió que la salida supone una pérdida importante. «Me alegro por él en lo personal porque le tengo mucho cariño, pero me hubiese gustado que se quedara con nosotros. Aquí tenía mucho peso y ahora intentaremos firmar a un jugador que lo sustituya bien».

La respuesta del club ha sido inmediata con la incorporación de Sergi López, un fichaje cerrado a última hora para cubrir el hueco que dejará Emi y evitar que la plantilla llegue demasiado debilitada al comienzo del trabajo colectivo.

Emi golpea el balón defendido por un jugador del Unionistas. / Jorge Valiente

Una plantilla con más experiencia

Una de las principales diferencias respecto al verano anterior está en el perfil de los fichajes. El Cacereño ha tratado de incorporar jugadores que conozcan la Primera Federación y puedan adaptarse con rapidez a las exigencias del campeonato.

«Es importante rodearse de futbolistas que conozcan la categoría. Se están firmando jugadores que se adaptan perfectamente a nuestra idea», señaló Cobos. El entrenador valoró también el regreso de futbolistas que ya ofrecieron un buen rendimiento en el Príncipe Felipe: «Conocen la casa, me conocen a mí y saben lo que quiero».

Bordallo incidió en que el club continúa buscando jugadores con «hambre», ganas de crecer y voluntad real de vestir de verde. «Todo el que está en el Cacereño quiere estar aquí, y eso es un valor añadido», aseguró. El principal cambio es que muchos de los nuevos fichajes llegan con experiencia más reciente en Primera Federación.

Tres piezas todavía pendientes

La plantilla se cerrará, como mínimo, con 22 jugadores. «Sí o sí queda un lateral izquierdo, un delantero y un tercer futbolista para doblar puestos, un sub-23 atacante», detalló Bordallo. La posibilidad de alcanzar las 23 fichas dependerá de las conclusiones que saque el cuerpo técnico durante la pretemporada.

Cobos habló también de «dos o tres piezas» pendientes para completar el grupo. Su intención es disponer de alternativas en ataque y de una plantilla capaz de competir con mayor regularidad desde las primeras jornadas.

Marchena, con la camiseta del Cacereño. / CP Cacereño

Marchena y Deco deberán esperar

El futuro de Marchena y Deco, lesionados de larga duración la pasada campaña, seguirá pendiente de su evolución médica. Ambos continúan recuperándose de sus lesiones de larga duración y no están en condiciones de comenzar los entrenamientos junto al resto del grupo.

«Cuando reciban el alta médica será el momento de sentarnos, hablar y valorar la situación», indicó Bordallo. Cualquier posible continuidad dependerá de un acuerdo entre todas las partes y de que los dos futbolistas completen primero sus respectivos procesos de recuperación.

Más verticalidad y presencia en ataque

Cobos quiere conservar las señas de identidad del equipo. El Cacereño buscará presionar cuando no tenga el balón y atacar con verticalidad cuando consiga recuperarlo.

«Queremos ser un equipo que corra mucho para recuperar y que, cuando tenga el balón, busque la portería contraria. Prefiero pisar siete veces el área rival que hacerlo tres», resumió el técnico. No obstante, dejó abierta la posibilidad de introducir variantes en función de las cualidades de una plantilla que presenta numerosas novedades.