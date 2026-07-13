El Coria echa a andar apoyado ya por 700 abonados

El Coria inició este lunes su pretemporada con la jornada de reconocimientos médicos, el primer paso de un curso histórico para la entidad celeste. Los futbolistas se sometieron a las pruebas en la clínica del doctor Víctor Hernández, acompañados también por el médico del club, José Luis Martín, antes de comenzar los entrenamientos sobre el césped.

La entidad agradeció a la clínica su colaboración en este arranque de temporada y dio por inaugurado un periodo de preparación en el que el equipo de Rai Rosa deberá adaptarse a las exigencias de la Primera Federación. El trabajo con balón comenzará después de estas primeras evaluaciones físicas y médicas.

Más de 700 abonados

El inicio de la pretemporada coincide con la buena respuesta de la afición tras el ascenso a Primera Federación logrado en Oviedo hace apenas unas semanas. Más de 700 seguidores ya han retirado su abono para acompañar al Coria en una campaña especialmente ilusionante, la primera del club en el tercer escalón del fútbol español.

El mensaje de la entidad apela a algo más que los resultados deportivos. El Coria quiere que la temporada se construya también desde la ilusión, el sentimiento de pertenencia y el crecimiento colectivo de un proyecto que afronta uno de los mayores retos de su historia.