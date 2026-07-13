El Extremadura echa a rodar con ganas de seguir creciendo

El Extremadura ya arrancó oficialmente su pretemporada para preparar el ilusionante debut en Primera Federación para finales de agosto. Los 18 jugadores confirmados de la actual plantilla fueron citados de forma dividida para hacer dos sesiones de pruebas médicas diferenciadas que continuarán en la jornada de este martes, todas ellas previas al primer entrenamiento oficial en la ciudad deportiva de Almendralejo programado para el miércoles 15.

Primeras caras nuevas en un Extremadura bastante renovado con, de momento, hasta ocho fichajes: Alex Macías, Sergi Molina, Edu Sánchez, Alfonso Liceras, Kike Márquez, Iker Burgos, Yael Ballesteros y Chus Villar. Especial la primera sesión para Kike Márquez, al que se le vio con la camiseta nueva de entrenamiento del club luciendo de nuevo el escudo del Extremadura.

Marco Manchón, uno de los que sigue creciendo temporada tras temporada con el equipo, comentó que “siempre el primer día es una jornada de reencuentros y que gusta afrontar con ilusión”. Sobre su futuro, que muchos han ligado con una posible salida a fútbol profesional, Marco zanja el debate: “estoy ahora mismo en el Extremadura, que es el lugar ideal. Tengo ganas de crecer aquí. Creo que, tanto a mí como al Extremadura, nos queda mucho margen de crecimiento”.

Otra voz autorizada del vestuario es Gio Zarfino, que todo apunta a que será este año uno de los cuatro capitanes del vestuario. El charrúa indicó que se encuentra muy feliz de volver al ruedo.

Sobre cómo debe ser el Extremadura de Primera Federación, Zarfino no tiene dudas: “el Extremadura tiene que ser fiel a su filosofía y a su idiosincrasia, es decir, nosotros tenemos que vaciarnos y dejarnos siempre todo en la cancha. Eso siempre será lo fundamental para el Extremadura”.

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El Extremadura entrenará desde el miércoles hasta el sábado de manera continuada. Ya la próxima semana se espera la presentación de equipaciones oficiales y el primer partido veraniego que será el 25 de julio en Torremejía.