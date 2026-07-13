Mérida: muchas caras nuevas, pero el mismo mando

El Mérida inició este lunes una nueva pretemporada con una mezcla de continuidad y renovación. Fran Beltrán vuelve a estar al frente del proyecto romano, ahora con novedades en su cuerpo técnico y con una plantilla que presenta numerosas incorporaciones respecto al pasado curso. Los primeros días estarán centrados en los reconocimientos médicos, las pruebas físicas y la recuperación del tono competitivo antes de que el balón gane protagonismo.

El nuevo curso llega además con una cuenta pendiente. La pasada temporada el conjunto romano no pudo repetir presencia en la fase de ascenso a Segunda División, lastrado por un mal comienzo y un tramo final demasiado irregular. Corregir esos dos momentos de la competición será uno de los grandes retos de un equipo que aspira a sostener durante más tiempo su rendimiento.

Aranda, el último en llegar

El regreso al trabajo coincide con la incorporación de Antonio Aranda, anunciado en la víspera como nuevo futbolista romano para las dos próximas temporadas. El granadino llega procedente del Hércules, donde acumuló tres goles y cinco asistencias en los dos últimos cursos, y puede actuar como extremo izquierdo o mediapunta.

Aranda se une a una relación de caras nuevas en la que también figuran Dani Sandoval, Chechu Martínez, Fito Rodríguez, Nacho González, Alejandro Jay y Jota López. El grupo, no obstante, sigue en construcción y todavía se esperan más movimientos antes del cierre del mercado.

Raúl Beneit, uno de los jugadores más queridos por la afición romana. / AD Mérida

Continuidad en el banquillo

La principal certeza está en el cuerpo técnico. Fran Beltrán afrontará su segundo curso completo como entrenador del Mérida, acompañado de nuevos perfiles en su equipo de trabajo. Pepe Arredondo ejercerá como segundo entrenador y Manuel Sánchez se encargará específicamente de las acciones a balón parado.

La pretemporada servirá para integrar a los recién llegados, recuperar automatismos y perfilar un bloque que deberá ganar regularidad desde el inicio. El objetivo será evitar que el equipo vuelva a verse obligado a remar contracorriente y que llegue al tramo decisivo con opciones reales de pelear por la zona alta.

Siete amistosos en el horizonte

El Mérida tiene prácticamente definida su hoja de ruta para el verano. El primer amistoso llegará el 25 de julio ante el Benfica B en Seixal, y después se enfrentará a Betis Deportivo, Leganés, Sevilla Atlético, Alcorcón y Recreativo de Huelva. Queda además por concretar el rival del encuentro previsto para el 29 de julio.

Será una preparación exigente, pensada para acelerar la adaptación de una plantilla renovada y comprobar si el equipo logra encontrar desde el principio la continuidad que le faltó en la pasada campaña.