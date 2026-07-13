Pedro Porro: "¿Miedo? Ninguno"

El internacional extremeño Pedro Porro aseguró este lunes que España afronta «sin miedo» la semifinal del Mundial frente a Francia, aunque advirtió de que el respeto es máximo por el potencial del conjunto galo. El lateral de Don Benito considera que será un duelo muy igualado entre «dos grandes selecciones» y en el que los detalles marcarán el desenlace.

«Miedo ninguno, simplemente hay que estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Si le preguntas a Francia también te van a decir que no hay miedo ninguno. Estamos aquí las dos selecciones porque hacemos las cosas bien», afirmó en la víspera del encuentro.

Porro insistió en que España debe centrarse exclusivamente en su propio juego. «Debemos enfocarnos en nosotros, en lo que tenemos que hacer y en lo que está en nuestras manos. Lo que digan de fuera, allá ellos», señaló.

«No hay favorito»

El lateral del Tottenham rechazó otorgar la condición de favorito a cualquiera de los dos equipos. «Este tipo de partidos no tiene favorito. Somos dos grandes selecciones y va a ser un partido muy bonito», afirmó. «Siempre es especial jugar unas semifinales de un Mundial. El rival que tengas enfrente siempre va a ser bueno y Francia nos da un plus porque es una de las mejores selecciones de este Mundial».

El extremeño recalcó que España necesitará rozar la perfección para alcanzar la final. «Sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto porque se va a decidir en detalles. Hay que estar concentrados al 200 % e intentar que ellos no tengan su día. Sabemos que tienen muy buenas cualidades tanto en ataque como en defensa».

Además, definió el encuentro como un choque entre dos equipos muy sólidos. «Hemos encajado un gol en esta Copa del Mundo. Ellos, si no recuerdo mal, solo dos. Va a ser un partido muy bonito y muy difícil a la vez».

Lamine Yamal, Pedro Porro y Nico Williams. / Efe

Elogios para Lamine

Pedro Porro también salió en defensa de Lamine Yamal, cuyo rendimiento considera decisivo tanto con balón como sin él. «Está haciendo un grandísimo trabajo tanto en defensa como en ataque. Creo que ha sido el jugador que más balones ha recuperado. Eso demuestra que también está muy metido defensivamente. Es un jugador muy completo. La gente le está dando una chapa que no es ni medio normal», afirmó.

El extremeño explicó además que la compenetración entre ambos en la banda derecha sigue creciendo. «Hablando se entiende la gente. Cada vez me entiendo mejor con él».

«Mañana estaré ahí atrás, o a lo mejor Marcos (Llorente), para él y para el equipo, que es lo más importante. Ojalá sea el día de Lamine. Lo he visto muy bien desde que volvió de la lesión, aunque es una lesión que cuesta un poco superar para recuperar el ritmo de competición», añadió.

Pedro Porro, en uno de los partidos. / Europa Press

«El míster representa la palabra familia»

El jugador del Tottenham tuvo también palabras de reconocimiento hacia Luis de la Fuente.

«El míster representa la palabra familia, que es lo que somos. A mí siempre me ha dado confianza desde el minuto uno y te hace sentir importante juegues o no juegues», destacó.

Por último, recordó cómo vivió el Mundial conquistado por España en 2010. «La semifinal la vi en mi pueblo. Era muy pequeño. Lo único que recuerdo es que me estuve bañando en la Plaza de España de mi pueblo cuando ganamos el Mundial. Jugar una semifinal, si me toca mañana, será otro sueño cumplido».