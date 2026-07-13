Los serbios del Ub, campeones del Challenger de Cáceres

El conjunto serbio Ub, uno de los grandes nombres del baloncesto 3x3 mundial, se proclamó este domingo campeón del primer FIBA 3x3 Cáceres Challenger, disputado durante el fin de semana en la Plaza de Toros de la capital cacereña.

Los serbios hicieron valer su condición de favoritos y se impusieron en la final al Cibona Ph.Classic de Croacia por 21-12, poniendo el broche al torneo masculino y a cuatro días consecutivos de baloncesto 3x3 internacional en Cáceres. La competición había comenzado el jueves y el viernes con la parada femenina de las FIBA 3x3 Women’s Series, mientras que el Challenger masculino tomó el relevo el sábado y el domingo.

Lanzamiento a canasta durante la final. / FIBA

Ub impone su ley en la final

El conjunto balcánico reservó su actuación más completa para el partido decisivo. La fortaleza de Nenad Nerandzic cerca del aro y el juego colectivo de Ub permitieron a los serbios abrir diferencias ante un Cibona que no pudo repetir la resistencia mostrada en el primer enfrentamiento entre ambos.

Los dos finalistas ya habían coincidido en la fase de grupos, aunque en aquella ocasión el encuentro fue mucho más igualado. En la final, Ub dominó hasta alcanzar los 21 puntos, cifra que permite cerrar automáticamente un partido de esta modalidad antes de que se agoten los diez minutos reglamentarios.

El triunfo confirmó el gran momento del equipo serbio, que inauguró el palmarés de la competición cacereña. Antes de superar al Cibona, Ub se había impuesto en semifinales al conjunto alemán Baskets Bonn por 18-12.

Stojacic, mejor jugador del torneo. / Cedida

Stojacic, elegido mejor jugador

El serbio Strahinja Stojacic fue nombrado mejor jugador del torneo después de liderar a Ub durante su camino hacia el título. El jugador terminó entre los más destacados de la competición en valoración, penetraciones, acciones decisivas y tapones.

La propia FIBA resaltó también el protagonismo de Nerandzic en la final y la capacidad de Ub para combinar su fortaleza física con un juego rápido y solidario.

José Manuel Calderón, posando con miembros de la organización. / FIBA

Dieciséis equipos de todo el mundo

El Challenger reunió en Cáceres a 16 equipos procedentes de numerosos países, entre ellos Ub, Amsterdam Rabobank, Toronto, Vienna, Baskets Bonn, Ulaanbaatar, DeQing, Cibona, Prague, Seef, Warsaw, Milan, Athina y Luanda.

La representación española estuvo formada por Fuengirola y Valencia Basket, que compartieron escenario con algunos de los equipos más potentes del circuito internacional. Valencia quedó encuadrado en el mismo grupo que los dos conjuntos que posteriormente disputarían la final, Ub y Cibona.

La competición masculina se desarrolló durante el sábado y el domingo. La primera jornada acogió la fase de clasificación y los encuentros de grupos, mientras que el domingo se celebraron los cuartos de final, las semifinales y la final, que comenzó pasadas las diez y media de la noche.

Una plaza de toros convertida en cancha

La Plaza de Toros de Cáceres cambió durante cuatro jornadas su aspecto habitual para transformarse en una cancha de baloncesto, con una pista modular instalada en el centro del recinto y diferentes zonas de animación y restauración.

El programa comenzó el jueves con el torneo femenino y concluyó el domingo con la final masculina. Cáceres acogió así dos competiciones oficiales de la FIBA: una parada de las Women’s Series y un Challenger del circuito profesional masculino.

El torneo masculino contó además con un aliciente deportivo añadido, ya que actuó como clasificatorio para el Debrecen Masters, una de las pruebas del FIBA 3x3 World Tour, el principal circuito internacional de esta modalidad olímpica.

La victoria de Ub cerró así cuatro días en los que Cáceres se convirtió en uno de los focos internacionales del baloncesto 3x3 y estrenó una competición que reunió en la ciudad a jugadores y equipos procedentes de Europa, América, Asia y África.