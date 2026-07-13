La suiza Valentina Ryser conquista el X Torneo Internacional WTA Ciudad de Don Benito

La suiza Valentina Ryser se proclamó este domingo campeona del X Torneo Internacional de Tenis Femenino WTA Ciudad de Don Benito tras imponerse por 6-4 y 6-4 a la eslovaca Viktoria Hrunčáková en la final disputada en la Ciudad Deportiva Pedro Porro, que registró una notable presencia de público.

La décima edición del torneo, de categoría ITF W35, repartió 35.000 dólares en premios y otorgó 35 puntos para la clasificación mundial de la WTA, consolidando una cita que se ha convertido en una de las referencias del tenis femenino en Extremadura.

Una final de alto nivel

Ryser confirmó el gran nivel mostrado durante toda la semana y superó en dos sets a Hrunčáková, que también había completado un brillante campeonato. La suiza alcanzó la final tras eliminar en semifinales a Melissa Ercan, mientras que la eslovaca hizo lo propio frente a Martyna Kubka.

El torneo dombenitense continúa ampliando un palmarés de prestigio por el que ya han pasado jugadoras como Katie Swan o la española Olga Parrés, reforzando el crecimiento de una competición cada vez más consolidada en el calendario internacional.

Victoria británico-francesa en dobles

En la competición de dobles, disputada el sábado, la británica Victoria Allen y la francesa Nahia Berecochea se adjudicaron el título tras vencer por 6-4 y 6-2 a la pareja formada por la neerlandesa Demi Tran y la francesa Tiphanie Lemaitre.

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La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia de la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez; el concejal de Deportes, Francisco Javier Sánchez Porro; y el director del torneo, Álex Romero, poniendo el broche a una edición que volvió a situar a Don Benito en el panorama internacional del tenis femenino.