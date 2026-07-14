El Badajoz suma talento regional con la llegada de Ángel Guerrero

Tras unos días de parón en lo que a fichajes respecta, el Badajoz ha vuelto a la carga en la tarea de seguir perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada en Segunda Federación. Con solo una ficha sénior disponible por el momento, el cuadro pacense ha decidió atacar el mercado de jugadores Sub-23 y ha incorporado a sus filas al centrocampista Ángel Guerrero.

Procedente del Villafranca, el jugador da el salto de categoría tras completar una soberbia pasada campaña en la que anotó nueve goles, seis de ellos de penalti, y repartió cinco asistencias, una importante muestra de su inmenso talento que le convierte en uno de los jugadores más prometedores del fútbol regional.

Explosión en el Villafranca

Guerrero destaca por ser un jugador polivalente, de buen toque de balón, que no rehúye esfuerzos y que se ha destapado durante la temporada 2025/26 como un futbolista con facilidad para ver puerta.

Formado en la cantera del Extremadura, pues es nacido en Almendralejo, Ángel Guerrero se marchó a La Cruz Villanovense para pasar posteriormente al Getafe y concluir así su etapa como juvenil.

Ya como sénior, recaló en el Villafranca en la temporada 2023/24, disputando 27 partidos en su debut en Tercera Federación. En la siguiente campaña, la 24/25, Guerrero vio reducida su cuota de minutos y solo consiguió disputar cinco encuentros como titular, pero su explosión se produjo durante la pasada temporada.

Con Javi Pérez a los mandos del Villafranca, el centrocampista encontró la regularidad en su juego gracias a un estilo idóneo para sus condiciones. De este modo consiguió consolidarse en el once inicial desde principios de campaña, disputando 2.058 minutos repartidos en 31 partidos.

Gracias a sus goles, entre otras cosas, el conjunto villafranqués consiguió mantener la esperanza de meterse en los puestos de fase de ascenso a Segunda Federación hasta las últimas jornadas.

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Una ficha, un delantero

Por el momento, el Badajoz continúa teniendo una ficha sénior libre, que irá destinada a reforzar la punta de ataque. El club no tiene prisa en acelerar ese fichaje y prefiere esperar para ver qué oportunidades van surgiendo con el paso de las semanas. Por otro lado, se prevé que el cuadro pacense continúe peinando el mercado de jugadores Sub-23 para incorporar dos laterales, uno en cada perfil, y algún jugador de banda.

Fuente: La Crónica de Badajoz