Mundial 2026
Deschamps sobre el arbitraje: "Si digo algo, me verán como un llorón"
El seleccionador francés se mostró abatido tras el partido
Didier Deschamps no pudo ocultar su decepción después de caer ante España en las semifinales del Mundial. El selecciondor francés, que no podrá levantar una nueva Copa del Mundo en su última aventura al frente de la selección, explicó que sus jugadores acabaron devastados, pero no escondió que La Roja fue superior a lo largo del encuentro.
"Los jugadores están devastados, pero hay que ser lógicos, fuimos técnicamente inferiores. Es culpa nuestra. Pero voy a preguntar: ¿el árbitro estuvo a la altura para arbitrar una semifinal? No voy a responder a eso. Hubo bastantes situaciones… " argumentó el técnico francés, dejando clara su disconformidad con la actuación de Ivan Burton.
"¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro está a la altura de la tarea de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos" prosiguió en declaraciones en BeIN Sports.
La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura
Más allá del árbitro, Deschamps remarcó que su equipo no estuvo al nivel esperado. "La razón principal es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel, aunque duela. Jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho, pero en este partido, España demostró algo más."
Sin duda, los grandes señalados en Francia fueron sus atacantes, que destacaron muy por debajo de lo esperado y de lo demostrado en todo el campeonato. "Nos faltó precisión técnica y energía. Los españoles son muy buenos interceptando ataques con anticipación y pases. Nos hubiera gustado crearles más problemas en ataque" espetó Deschamps.
El técnico francés quiso desmarcar su figura en la que fue su última noche, a falta del duelo del tercer y cuarto puesto. "No pienso en mí mismo, me preparé para el partido con los jugadores y el objetivo era darlo todo para llegar hasta el final. No lo conseguimos, la decepción es grande. Pero no le quito mérito a todo lo bueno que hicimos. Creo que nos recuperamos muy bien… No le quito mérito al equipo español, que controló el partido" finalizó.
Fuente: Sport
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