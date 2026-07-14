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Ciclismo

El Extremadura Pebetero regresa a la Vuelta a Zamora con Paco Fernández como jefe de filas

El conjunto extremeño afrontará cuatro etapas y 514 kilómetros con un equipo condicionado por las bajas y el recuerdo del triunfo logrado en 2025 por Adrián Benito

Adrian Benito, ganador de la Vuelta a Zamora 2025.

Adrian Benito, ganador de la Vuelta a Zamora 2025. / Cedida

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E. P. E.

Cáceres

El Extremadura Pebetero confirmó su participación en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora 2026, que se disputará desde este jueves hasta el domingo. El conjunto extremeño acudirá con una alineación condicionada por varias bajas, pero con la intención de volver a ser protagonista en una prueba que conquistó el pasado año con Adrián Benito, actualmente corredor profesional.

La carrera contará con cuatro etapas y 514 kilómetros de recorrido, además de una participación formada por 20 equipos de siete corredores. El Extremadura Pebetero estará liderado por Paco Fernández, acompañado por Manuel Rodríguez, David Chamorro, Pablo Antúnez, Daniel Nieto, Jesús Moreno y Pablo Leno.

Un recorrido para corredores completos

El equipo no pudo presentar la formación inicialmente prevista debido a las numerosas ausencias, aunque confía en competir con un bloque de garantías. La combinación de jornadas largas, puertos de montaña y una contrarreloj individual obligará a los aspirantes a la clasificación general a mostrar regularidad en terrenos muy diferentes.

La primera etapa unirá Toro y Fermoselle a lo largo de 170,1 kilómetros. La jornada terminará en un alto de segunda categoría de 5,2 kilómetros al 4,7% de pendiente media, por el que los corredores ya habrán pasado anteriormente. Este primer día podría establecer una selección inicial entre los candidatos a la victoria final.

La segunda jornada estará reservada para una contrarreloj individual de 16,3 kilómetros, con salida y llegada en Benavente. El trazado contará con un primer kilómetro descendente y un último tramo en subida, por lo que se espera que marque diferencias importantes entre los favoritos.

Montaña y oportunidades para las escapadas

La tercera etapa, entre Puente de Sanabria y Villalpando, tendrá 155,4 kilómetros y cuatro puertos de tercera categoría. Tres de ellos aparecerán concentrados en la parte intermedia del recorrido, un terreno propicio para las escapadas y los movimientos de los equipos que pretendan disputar la etapa o poner en dificultades al líder.

El desenlace llegará con una jornada de 173 kilómetros con salida y meta en Lubián, considerada la más dura de la vuelta. Los corredores deberán superar diez puertos puntuables, con dos pasos por ascensiones como A Canda, Castromil, Castrelos y Lubián.

Noticias relacionadas y más

El puerto de Padornelo aparecerá ya en los primeros kilómetros y volverá a afrontarse en sentido contrario antes de que el pelotón encadene otras ocho ascensiones sin apenas terreno para recuperar. La etapa terminará con 900 metros al 8,1% de pendiente media, una subida explosiva que podría decidir tanto el ganador de la jornada como el vencedor definitivo de la Vuelta a Zamora.

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