La Federación Extremeña ‘saca pecho’ tras el nacional sub-23

La Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) realizó un balance «espectacular» del Campeonato de España sub-23 celebrado durante el pasado fin de semana en Cáceres. La organización considera que la cita permitió exhibir tanto la capacidad del atletismo regional para asumir competiciones de primer nivel como el potencial de Extremadura para atraer acontecimientos deportivos nacionales e internacionales.

El campeonato reunió en la capital cacereña a cerca de 700 atletas procedentes de toda España, a los que se sumaron entrenadores, jueces, personal de organización, familiares y aficionados. Según la Federación, la llegada de participantes provocó una elevada ocupación en la hostelería de Cáceres y su entorno, mientras que las gradas y los diferentes espacios del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva registraron una notable afluencia durante las jornadas de competición.

Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres / RFEA

Un reto asumido desde abril

La posibilidad de que Extremadura acogiera el Campeonato de España sub-23, considerado por la FAEX el segundo campeonato individual de pista más importante que organiza la Real Federación Española de Atletismo tras el absoluto, comenzó a tomar forma el pasado mes de abril.

Desde ese momento, la Federación Extremeña empezó a preparar una competición que contó con la colaboración de la Diputación de Cáceres y de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, dos instituciones que, según subraya el organismo federativo, resultaron fundamentales para sacar adelante el evento.

El balance deportivo también fue positivo. La competición dejó tres récords del campeonato, marcas de nivel y medallas para atletas y clubes extremeños, además de reunir en Cáceres a algunas de las principales promesas del atletismo español.

Capacidad de respuesta

La Federación pone especialmente en valor el funcionamiento de la organización. Aunque durante una competición de estas dimensiones surgieron diferentes incidencias, sostiene que pudieron resolverse con rapidez y sin afectar al desarrollo general del campeonato.

Esta capacidad de respuesta permitió, a juicio de la FAEX, proyectar una buena imagen del atletismo extremeño y demostrar que la región dispone de instalaciones, personal e instituciones capaces de organizar citas deportivas de gran envergadura.

La Federación Española de Atletismo también trasladó sus felicitaciones por el desarrollo del Nacional, mientras que atletas y clubes abandonaron Extremadura satisfechos con la experiencia, según recoge el balance federativo.

David García Zurita, vencedor en los 400 lisos. / RFEA

Reconocimiento

Una parte destacada del comunicado está dedicada a los profesionales y voluntarios que participaron en el dispositivo. La FAEX agradece el trabajo de los jueces del Comité Nacional desplazados desde diferentes puntos de España y resalta la labor del equipo de la Diputación de Cáceres, coordinado por Dan de Sande, así como la implicación del personal del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva.

La Federación reserva un reconocimiento especial para los voluntarios, desde niños y jóvenes hasta personas adultas, que colaboraron de manera altruista en las distintas áreas del campeonato. Su dedicación, predisposición y capacidad para solucionar las necesidades que fueron apareciendo resultaron claves para que la competición se desarrollara con normalidad.

El Campeonato de España sub-23 bajó el telón el domingo por la noche, pero la Federación Extremeña considera que Cáceres ha dejado abierta la puerta a futuras competiciones de primer nivel. Para resumir el ambiente y la valoración final del evento, la FAEX recupera una expresiva frase difundida por la propia Federación Española: «De Cáceres no nos mudamos ni borrachos».