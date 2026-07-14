Así te hemos contado el Francia-España que le ha dado a la Selección el pase a la final de Mundial

Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, clasificaron a España para la segunda final del Mundial de su historia, al imponerse por 0-2 a Francia en una semifinal que controló de principio a fin. La selección española se enfrentará en el partido decisivo del próximo 19 de julio contra el ganador del Inglaterra-Argentina, que se disputa este miércoles.

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FINAL DEL PARTIDO Una España majestuosa no da opción a Francia, la gran favorita al título, y jugará el domingo la final del Mundial, la segunda de su historia. Marcaron para la Roja Mikel Oyarzabal, de penalti provocado por Lamine Yamal, y Pedro Porro. El rival saldrá del ganador del Inglaterra-Argentina que se juega mañana a las 21:00 horas.

0-2 Al lateral de la red el tiro de Nico Williams. Había robado Ferran un balón en el medio del campo. Tres minutos para el final.

0-2 El árbitro marca siete minutos de tiempo añadido. Se escuchan 'olés' en la grada con los pases de España.

0-2 El tiro de falta de Mbappé se marcha por encima de la barrera. España, cada vez más cerca de la final del domingo.

0-2 Apenas tres minutos para el final del tiempo reglamentario. El banquillo de España lleva un buen rato siguiendo el partido de pie.

0-2 Mbappé se desespera y golpea a Unai simón, que tardaba en coger la pelota en su área. Tarjeta amarilla para el jugador del Real Madrid, que está perdiendo los nervios.

0-2 Otro doble cambio en España. Marcos Llorente y Nico Williams entran por Pedro Porro, el autor del segundo gol, y Álex Baena.

0-2 Se duele mucho Unai Simón de un golpe en la cara. El árbitro no ha pitado falta de Theo Hernández.

0-2 Unai Simón despeja mal y le deja el balón a Doué. El francés tira horrible cuando no había portero.