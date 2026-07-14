Hugo Vázquez, base joven para el Cáceres Patrimonio

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad anunció este martes la incorporación de Hugo Vázquez para la temporada 2026/27. El base malagueño, nacido el 1 de mayo de 2006, llega procedente del Hospital Ochoa CB Marbella y se presenta como la alternativa de Albert Lafuente en la dirección del conjunto verdinegro.

Con 20 años y 1,83 metros de altura, afrontará en el Multiusos su primera experiencia en Segunda FEB después de completar una campaña de crecimiento en la cuarta categoría nacional. Su incorporación permite al equipo combinar la experiencia y el peso ofensivo de Lafuente con la juventud, la velocidad y el margen de progresión del nuevo refuerzo.

Destacado en Tercera FEB

Vázquez disputó 26 partidos con el CB Marbella, en los que permaneció una media de 25 minutos sobre la pista. Terminó el curso con 12,8 puntos, 3,6 rebotes, 2,7 asistencias y 13,2 créditos de valoración, además de un 51,6% de acierto en lanzamientos de dos y un 35,4% desde la línea de tres.

Destaca por su capacidad para atacar el aro, generar ventajas desde el bote y asumir responsabilidades ofensivas. El Marbella resaltó cuando lo incorporó su talento, dirección y desparpajo, cualidades que ahora tratará de trasladar a una categoría superior.

Antes de iniciar su recorrido sénior, completó buena parte de su formación en las categorías inferiores del Unicaja Málaga, con cuyo filial ya compitió en Liga EBA. En el curso 2023/24 promedió 8,7 puntos y 2,2 asistencias en algo más de 20 minutos antes de buscar un mayor protagonismo en otros clubes.

Durante la campaña 2024/25 defendió al Huelva Comercio, también en Tercera FEB, y posteriormente se incorporó al Marbella. Su trayectoria formativa incluye además una convocatoria con la selección española sub-17 para disputar el Torneo Internacional de Lisboa en 2023. En Cáceres compartirá la posición de base con un Lafuente que renovó después de convertirse en una de las principales referencias del equipo.