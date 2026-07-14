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Vóley playa

Iker Sánchez/Tomás Castiglia y María Lanceta/Verónica Toro ganan en Miajadas

La segunda prueba del Circuito de Extremadura reunió a más de 50 deportistas durante diez horas de competición

Foto de familia de los participantes.

Foto de familia de los participantes. / Cedida

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E. P. E.

Miajadas

Las parejas formadas por María Lanceta y Verónica Toro, en categoría femenina, e Iker Sánchez y Tomás Castiglia, en la masculina, se proclamaron campeonas del Trofeo Capital Europea del Tomate, segunda prueba oficial del Circuito de Extremadura de Vóley Playa celebrada en Miajadas.

La cita reunió a más de 50 deportistas y se prolongó durante más de diez horas. Junto a jugadores extremeños participaron representantes de Málaga, Guadalajara, Madrid, Cantabria, Canarias y Reino Unido, lo que elevó el nivel competitivo del torneo.

Partido de categoría femenina.

Partido de categoría femenina. / Cedida

Preparación para los nacionales

También tomaron parte las categorías inferiores de la selección extremeña de vóley playa, que utilizaron la competición como preparación para los próximos Campeonatos de España.

Desde la organización destacaron el desarrollo de la jornada y agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Miajadas, con una mención especial para Julia e Isabel, además del trabajo del equipo arbitral y el comportamiento de los participantes.

En el cuadro femenino, María Lanceta y Verónica Toro, procedentes de Málaga, se impusieron por delante de María Calbo y Lorine Ghawor. El tercer puesto correspondió a las dombenitenses Noemí Pozo y Victoria Alfaro.

Acción de un encuentro masculino.

Acción de un encuentro masculino. / Cedida

Dominio canario en categoría masculina

En la competición masculina, los canarios Iker Sánchez y Tomás Castiglia lograron la victoria. Bruno San Miguel y Alexander Allot terminaron como subcampeones, mientras que Rubén de Pablos y Félix Pérez completaron el podio.

La pareja formada por Adrián Sosa y Miguel Rodríguez recibió una mención especial como mejor dúo regional tras alcanzar la cuarta posición.

La concejala del Ayuntamiento de Miajadas Teresa Gil participó en la entrega de medallas. La prueba contó además con el respaldo del consistorio miajadeño, la Federación Extremeña de Voleibol y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura.

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El circuito continuará próximamente en Villafranca de los Barros, escenario de su siguiente prueba

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