La Junta convoca los Premios Extremeños del Deporte de 2025

El Diario Oficial de Extremadura publicó este lunes la convocatoria de los Premios Extremeños del Deporte correspondientes a la anualidad de 2025, que mantienen una dotación económica total de 24.000 euros.

La Junta de Extremadura busca consolidar el interés despertado por estos reconocimientos durante las últimas ediciones y continuar aumentando el número de candidaturas presentadas.

Dos premiados por categoría

La principal novedad es que el jurado podrá distinguir a dos personas o entidades dentro de una misma modalidad, excepto en el Premio Extremadura del Deporte. Cuando se produzca esta circunstancia, la cantidad asignada se repartirá entre los dos ganadores.

La convocatoria mantiene las diez modalidades de anteriores ediciones: Premio Extremadura del Deporte, Mejor Deportista Absoluto Masculino, Mejor Deportista Absoluta Femenina, Mejor Evento Deportivo, Mejor Entidad Deportiva, Mejor Deportista Promesa Masculino, Mejor Deportista Promesa Femenina, Mejor Entrenador o Entrenadora, Mejor Juez, Árbitro u Oficial y Mejor Entidad Local.

Podrán optar a los galardones las personas físicas, entidades deportivas y entidades locales de Extremadura que cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad.

Un mes para presentar candidaturas

Las propuestas podrán ser formuladas por las federaciones deportivas extremeñas, las entidades inscritas en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, los centros escolares, las entidades locales, la Universidad de Extremadura y la propia Dirección General de Deportes.

Cada organismo proponente podrá registrar una única candidatura por modalidad. El plazo permanecerá abierto durante un mes contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE.