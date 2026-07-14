Polémica racista
Lamine Yamal responde a Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Francia redobla las críticas a Rajoy por sus comentarios sobre la selección: "Es una estupidez, racismo o las dos cosas"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El español Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello.
Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.
"Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso", indicó.
Fuente: El Periódico
- Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
- Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
- De palacio dividido a nueva vida: la Casa de las Dos Torres de Plasencia recupera su historia
- Monfragüe, el poblado ferroviario que nació en mitad de la dehesa y acabó olvidado
- Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
- La Policía Local intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en Cáceres, tras detectar 104 positivos en el primer semestre del año
- Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro