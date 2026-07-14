El peor día de Mbappé, Olise y Dembélé

Una final anticipada en Dallas. Francia o España. España o Francia. Solo uno va a estar el próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey, y esa es la Selección. Iba a ser un partido sufrido, estábamos todos avisados. Pero hoy, 14 de julio de 2026, Fiesta Nacional de Francia, España se ha clasificado a la segunda final mundialista de su historia. Los paralelismos con Sudáfrica 2010 son inevitables y, una vez más, el combinado de Luis de la Fuente dio un golpe sobre la mesa al imponerse con autoridad al país vecino.

Francia daba miedo, sí. Su ataque es abusivo y había demostrado ser la selección más vistosa y más sólida del torneo. Aunque, si hay una selección capacitada para superar ese desafío, esa es La Roja. Y así fue. No solo fue el qué, sino el cómo. Con un fútbol brillante y siendo muy muy superior.

Pertenecen a generaciones distintas, pero Kylian Mbappé y Lamine Yamal se han visto las caras en incontables ocasiones tanto con sus clubes como con sus selecciones. Hoy, en Dallas, se citaban por undécima vez. Y, tras este triunfo, el balance continúa favoreciendo claramente al prodigio culé: nueve triunfos en 11 partidos oficiales, y apenas dos para el madridista.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Mundial del capitán de 'Les Bleus' estaba siendo apabullante. Las cosas como son. Llevaba ocho dianas, 20 en total - en tres Copas del Mundo -, y era el líder de esta Francia. Pero su torneo llegó a su fin. Frente a España estableció un nuevo récord: se convirtió en el jugador francés con más apariciones en el torneo. Con 21 partidos, el delantero superó a Hugo Lloris, quien ostentaba el récord con 20.

Neutralizado

Para fortuna de la Selección, apenas logró marcar diferencias sobre el césped. Con las vigilancias de los centrales y las ayudas constantes de los laterales y de Rodri, La Roja consiguió neutralizarlo. En ocasiones s se escoró a la banda izquierda para medirse con Pedro Porro, pero el extremeño contó con el respaldo de Lamine Yamal y de los interiores, que cerraron bien los espacios.

Mbappé, defendido por Pedro Porro y Cubarsí / SAM WASSON / EFE

Su ocasión más peligrosa llegó antes del primer gol de España. Controló un envío largo de Dembélé, dejó atrás a Cubarsí con un regate y acabó forzando un córner al verse rodeado por Porro, Laporte y el propio central azulgrana. Fue el atacante francés que más inquietó a la defensa española, aunque la zaga logró reducir al mínimo su influencia.

Incurrió en dos fueras de juego, reflejo de la concentración y la sincronización de la defensa española a la hora de tirar la línea. No tiró a puerta, solo completó un regate de cinco intentos y apenas ganó uno de los seis duelos que disputó. Unos números que ilustran el excelente trabajo defensivo de la Selección y explican que Francia no lograra disparar entre los tres palos en toda la primera parte.

La peor tarde

No fue el día del temible cuarteto ofensivo francés. Barcola, titular en detrimento de Doué, apenas logró desequilibrar por el costado izquierdo y fue sustituido por su compañero del PSG al comienzo de la segunda mitad.

También pasó prácticamente inadvertido Michael Olise, con escasa influencia entre líneas y bien controlado por Cucurella cada vez que aparecía por la derecha. El lateral español, condicionado por una amarilla tempranera, firmó una actuación imperial: secó tanto al futbolista del Bayern como a un Dembélé que tampoco encontró su mejor versión.

Lo probaron desde lejos tanto Mbappé como Dembélé en los minutos finales, pero sus disparos se marcharon por encima del larguero o fueron atajados por Unai.

Fea entrada a Unai

Protestó con insistencia el claro penalti de Digne sobre Lamine Yamal y una falta de Cubarsí tras un despeje limpio. También se topó con un atentísimo Unai Simón, que salió con decisión para despejar un balón a la espalda de la defensa y evitar que dispusiera de una ocasión clara.

España salió aún mejor al descanso y Pedro Porro, a un genial pase de Dani Olmo, anotó el 0-2 en Dallas. La realización mostró la reacoón de Kylian, y su cara era un poema. Su primer tiro llegó en el minuto 64: escorado a la izquierda, bicicleta, cambio de ritmo y zurdazo al palo corto que envió Unai a córner.

Su segundo intento llegó instantes después y, de no ser por el ligero desvío de Cucurella, quizá se habría colado en la meta de Unai. Abrió bien su disparo y acabó en córner.

Noticias relacionadas

La imagen más clara de su frustración llegó en el minuto 86, cuando vio la amarilla por soltarle el brazo a Unai en un intento de presión. No llegaba al balón. Una acción tan fea como desafortunada.

Fuente: Sport