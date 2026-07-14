Naroa Martínez, refuerzo interior para el Miralvalle

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle incorporó a Naroa Martínez para la temporada 2026/27. La pontevedresa, nacida el 6 de octubre de 2006, reforzará el juego interior del conjunto placentino durante su nuevo curso en Liga Femenina 2.

Procede del BFL León, donde compitió durante las dos últimas campañas y formó parte del equipo que consiguió este curso el ascenso a Liga Challenge. Pese a su juventud, acumula experiencia en diferentes categorías nacionales y llega a Plasencia con un amplio margen de crecimiento.

Formación en Galicia

Sus primeros pasos en el baloncesto los dio en el Club Baloncesto Arxil de Pontevedra, en el que permaneció hasta categoría cadete. Durante aquella etapa fue habitual en la selección gallega y disputó varios Campeonatos de España.

Posteriormente se incorporó al Ensino Lugo para completar sus dos temporadas como júnior. Allí compaginó los entrenamientos con el primer equipo de Liga Femenina Endesa con la competición autonómica y la Liga Nacional.

También participó en el Campeonato de España Júnior de Clubes y en una fase de ascenso a Liga Femenina 2 antes de iniciar su etapa sénior en León.

«Era el sitio donde quería estar»

La nueva incorporación aseguró que tuvo clara su decisión desde las primeras conversaciones. «Me gustó mucho el proyecto deportivo, la confianza que me transmitieron y la apuesta que hacen por el trabajo diario y el crecimiento de las jugadoras», señaló.

Afronta esta etapa con ilusión y con el propósito de ayudar al equipo. «Tengo muchas ganas de empezar y de aportar todo lo que pueda», añadió tras hacerse oficial su llegada.

Desde la entidad placentina destacan su proyección, formación y capacidad de trabajo. «Nos aportará intensidad, presencia cerca del aro y mucha energía en ambos lados de la pista», valoró la entrenadora Adrijana Knezevic.

Este fichaje se suma a las renovaciones de María Romero, Lucía Navas e Inés Serrano y a las incorporaciones de Sara Torruella, Eduglatriz Castro y Pilar Valderrábano.