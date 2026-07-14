Fútbol. Primera Federación Femenina
Sara Suárez, sexto fichaje del Cacereño Femenino
La mediapunta canaria llega procedente del Femarguín, con el que marcó cuatro goles durante la última temporada
El Cacereño Femenino cerró la incorporación de Sara Suárez para la próxima temporada. La mediapunta, nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de enero de 1998, se convierte en el sexto refuerzo de la plantilla extremeña. Llega procedente del Femarguín, conjunto con el que anotó cuatro goles durante el último curso y en el que confirmó su experiencia dentro de la categoría nacional.
Su trayectoria incluye etapas en clubes canarios como el Unión Viera y el propio Femarguín. También compitió en Estados Unidos, concretamente en Chicago y Nueva York, mientras completaba su formación académica universitaria. Ese recorrido le permitió ampliar su experiencia y desarrollar una mayor versatilidad dentro del terreno de juego.
Una jugadora vertical
Zurda y con capacidad para ocupar posiciones avanzadas, destaca por su despliegue físico, conducción y facilidad para romper líneas. Su habilidad para generar desequilibrio refuerza las alternativas ofensivas del conjunto cacereño.
Además, pasó por las categorías inferiores de la selección española, una experiencia que completa el bagaje de una jugadora llamada a aportar talento y profundidad al ataque verde.
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