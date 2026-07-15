Fútbol. Primera Federación Femenina
Ana Fernández, séptimo fichaje del Cacereño Femenino
La defensa madrileña llega procedente del AEM de Lleida y puede actuar en los dos laterales
El Cacereño Femenino hizo oficial la incorporación de Ana Fernández, que se convirtió en el séptimo fichaje del conjunto verde para la próxima temporada. La futbolista madrileña, nacida el 3 de marzo de 2000, llega procedente del AEM de Lleida para reforzar la línea defensiva del equipo dirigido por Ernesto Sánchez.
Fernández destaca por su polivalencia, ya que puede desempeñarse tanto en el lateral derecho como en el izquierdo. Su posición preferente es el costado diestro, desde donde puede aprovechar su potencia física y su capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.
Experiencia en categorías nacionales
La nueva jugadora verde cuenta con experiencia en distintas categorías del fútbol nacional. Durante su trayectoria logró el ascenso a Primera Federación con el Tenerife B y también subió de categoría con el Atlético de Madrid B, club en cuyas categorías inferiores completó buena parte de su formación.
La defensa también pasó por el Madrid CFF antes de recalar en el AEM. Precisamente, el filial del Atlético de Madrid será uno de los rivales del Cacereño Femenino durante la próxima campaña.
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